Wirtschaft: Russlands Kriegswirtschaft bringt den zivilen Sektor an seine Grenzen

Regenschauer über Moskau: Er steht sinnbildlich für die wachsenden Belastungen der Wirtschaft und des zivilen Sektors. (Foto: dpa/AP | Pavel Bednyakov)

Regenschauer über Moskau: Er steht sinnbildlich für die wachsenden Belastungen der Wirtschaft und des zivilen Sektors. (Foto: dpa/AP | Pavel Bednyakov) Foto: Pavel Bednyakov

Russlands Kriegswirtschaft verschärft die strukturellen Probleme

Während der Kreml weiterhin jene Wirtschaftsbereiche bevorzugt, die mit der Rüstungsindustrie verbunden sind, nähert sich Russlands Wirtschaft zunehmend Grenzen, deren Überschreitung nur schwer rückgängig zu machen wäre. Geldpolitik und staatliche Regulierung können die russische Wirtschaft nicht unbegrenzt vor den Folgen immer intensiverer ukrainischer Drohnenangriffe, verschärfter internationaler Sanktionen und den vom Kreml selbst geschaffenen strukturellen Problemen schützen. Das berichten unsere Kollegen von Verslo žinios.

Die russische Zentralbank senkte ihren Leitzins am 24. Juli bereits in der zehnten Sitzung in Folge von 14,25 Prozent auf 14 Prozent. Gleichzeitig erhöhte sie am selben Tag ihre Inflationsprognose um 1,5 Prozentpunkte. Da der Inflationsdruck erneut zunimmt, dürfte die Zentralbank mit weiteren Zinssenkungen vorsichtig sein. Gleichzeitig befindet sich die Wirtschaft in einer ausgeprägten Stagnation. Im ersten Quartal dieses Jahres sank das Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 0,2 Prozent.

Ende April war das russische Haushaltsdefizit bereits auf umgerechnet rund 59,9 Milliarden Euro gestiegen. Das war doppelt so viel wie im gleichen Zeitraum 2025 und übertraf bereits das für das gesamte Jahr 2026 geplante Defizit von rund 39,3 Milliarden Euro. Zu den wichtigsten Ursachen zählen neben den um 16 Prozent gestiegenen Kriegsausgaben auch sinkende Einnahmen aus dem Energiesektor.

Zu Beginn des Jahres 2026 setzten anhaltende ukrainische Drohnenangriffe etwa 30 bis 45 Prozent der russischen Ölraffineriekapazitäten außer Betrieb. In der Folge entstanden im Land Engpässe bei Kraftstoffen, während die über den Seeweg exportierte Menge an Erdölprodukten zurückging.

Gleichzeitig verschärfte der Westen seine Sanktionen. Die Europäische Union senkte die Preisobergrenze für russisches Öl. Neue Maßnahmen richten sich zudem gegen Unternehmen, die den Betrieb der sogenannten Schattenflotte unterstützen. Die russischen Einnahmen aus Öl und Gas erreichten deshalb zwischen Januar und Juni 2026 nur noch 64 Prozent des Niveaus von vor zwei Jahren. "Ein Haushaltsdefizit von rund zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts kann für einen Staat beherrschbar sein, der sich an den internationalen Kapitalmärkten verschulden kann, nicht jedoch für Russland. Da der liquide Teil des Nationalen Wohlstandsfonds bereits fast aufgebraucht ist, hat der Kreml begonnen, die Steuern anzuheben. Seit Januar wurde der Mehrwertsteuersatz von 20 Prozent auf 22 Prozent erhöht und die Pflicht zur Zahlung der Steuer auf deutlich mehr Unternehmen ausgeweitet", erklären Charles Lichfield, Direktor für Wirtschaftsanalyse und Zukunftsprognosen am GeoEconomics Center der US Denkfabrik Atlantic Council, und Brendon Chen, Praktikant des Zentrums.

Zudem erhöht der Staat den Druck auf russische Banken, Kredite zu deutlich niedrigeren Zinssätzen zu vergeben, als es der Leitzins der Zentralbank eigentlich zulassen würde. Dadurch wird eine konsistente Geldpolitik zunehmend erschwert.

Subventionierte Rüstungskredite verschärfen Russlands Inflations- und Zinsdruck

Seit Beginn des Krieges gibt das von Russlands Präsident Wladimir Putin unterzeichnete Gesetz über staatliche Verteidigungsaufträge dem Kreml die Möglichkeit, ausgewählte Banken anzuweisen, Unternehmen der Rüstungsindustrie zu staatlich festgelegten Bedingungen bevorzugt zu finanzieren. Der Finanzexperte Craig Kennedy zeigte bereits im Januar 2025, dass das Volumen dieser vergünstigten Kredite infolgedessen stark gestiegen war.

Die günstigen Finanzierungsbedingungen helfen Unternehmen aus Bereichen, die unmittelbar oder mittelbar für die Kriegsanstrengungen arbeiten, zahlungsfähig zu bleiben. Sie können jedoch weder kurzfristig das Arbeitskräfteangebot noch die Produktionskapazitäten wesentlich erhöhen.

Die staatlich subventionierte Kreditvergabe wirkt deshalb zunehmend inflationstreibend. Gleichzeitig zwingt sie die russische Zentralbank dazu, für die übrigen Bereiche der Wirtschaft hohe Leitzinsen aufrechtzuerhalten, obwohl sich das Wachstum nahezu vollständig abgeschwächt hat, erklären Lichfield und Chen.

Von Mitte 2023 bis Oktober 2024 erhöhte die russische Zentralbank ihren Leitzins von 7,5 Prozent auf 21 Prozent. Die Auswirkungen unterschieden sich jedoch erheblich zwischen den einzelnen Wirtschaftsbereichen. In den folgenden sieben Monaten, in denen der Leitzins bei 21 Prozent lag, erhielten Unternehmen aus Großhandel und Einzelhandel langfristige Kredite zu durchschnittlich 24,9 Prozent. Produzierende Unternehmen mussten dagegen im Durchschnitt lediglich 12,2 Prozent bezahlen.

Auch die Struktur der Kreditportfolios zeigt eine vergleichbare Entwicklung. Der Anteil der Unternehmenskredite, der auf Bereiche mit Verbindung zur Kriegsindustrie entfiel, stieg von 48 Prozent im Jahr 2021 auf 58 Prozent im Jahr 2025. Der Anteil der auf die Konsumnachfrage ausgerichteten Wirtschaftsbereiche sank im gleichen Zeitraum von 31 Prozent auf 20 Prozent.

Russlands Banken finanzieren die Kriegswirtschaft – zivile Unternehmen geraten unter Druck

Am stärksten nahm die Kreditvergabe in Branchen zu, die unmittelbar oder indirekt für die Kriegswirtschaft produzieren. In der chemischen Industrie erhöhte sich das Kreditvolumen um 265 Prozent, bei der Herstellung von Grundmetallen um 183 Prozent und bei Metallerzeugnissen einschließlich Waffen und Munition um 129 Prozent. Bei kleinen und mittleren Unternehmen entwickelte sich die Lage dagegen in die entgegengesetzte Richtung. Das Wachstum der Kreditvergabe hatte 2024 noch bei rund 30 Prozent pro Jahr gelegen. Bis Juni 2026 fiel es nach Berechnungen von Lichfield und Chen ins Minus.

"Ein Kredit, der unter politischem Druck vergeben wird, ist ein Kredit, den die Bank unter normalen Marktbedingungen wahrscheinlich nicht vergeben hätte. Deshalb befinden sich im Kreditportfolio der Kriegswirtschaft immer mehr Darlehen zweifelhafter Qualität, die möglicherweise niemals vollständig zurückgezahlt werden. Gleichzeitig kämpft der zivile Wirtschaftssektor mit den hohen Finanzierungskosten um sein Überleben", schreiben die beiden Experten. X DWN-Wochenrückblick Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft. E-mail: * Kostenlos abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Arbeitskräftemangel macht Russlands Kriegswirtschaft immer teurer

Die bevorzugten Bedingungen für die Rüstungsindustrie verschaffen dieser auch Vorteile im Wettbewerb um Arbeitskräfte. Früher lockten die Einnahmen aus dem Ölgeschäft Beschäftigte und Kapital in den Energiesektor. Heute ziehen die enormen Militärausgaben Personal und finanzielle Mittel verstärkt in die Rüstungsindustrie. Dadurch steigen die Arbeitskosten, während die Wettbewerbsfähigkeit ziviler Unternehmen kontinuierlich abnimmt, berichtet Bloomberg.

Nach Berechnungen von Oxford Economics ist die Zahl der Beschäftigten in den mit der Kriegsindustrie verbundenen Bereichen seit Ende 2021 um rund 510.000 auf 2,8 Millionen gestiegen. Auch Stellenanzeigen zeigen, wie stark der durch den Krieg verschärfte Arbeitskräftemangel inzwischen das Lohnniveau in der gesamten Wirtschaft beeinflusst.

Das staatliche Monopolunternehmen Russische Eisenbahnen bietet Schweißern inzwischen höhere Gehälter als manchen Bahnhofsvorstehern. Gleichzeitig erhöht das Unternehmen die Tarife für den Gütertransport und reicht die gestiegenen Kosten damit an Kunden in zahlreichen Wirtschaftszweigen weiter. Obwohl sich das Lohnwachstum inzwischen abschwächt, bleibt es weiterhin zweistellig. Das gilt trotz weitgehend zum Stillstand gekommener wirtschaftlicher Expansion, sinkender Produktion in zahlreichen Industriezweigen und rückläufiger Investitionen. Darauf verweisen Daten des russischen föderalen Statistikamtes.

"Der zivile Sektor kann nicht unbegrenzt auf diese Weise funktionieren", sagt Dmitri Polewoi, Investmentdirektor der Moskauer Vermögensverwaltung Astra Asset Management. "Wenn die Löhne schneller steigen als die Arbeitsproduktivität, sinkt zwangsläufig die Profitabilität. Genau das beobachten wir derzeit." Nach Einschätzung Polewois werden weniger effiziente Unternehmen, die bei den Löhnen nicht mit den staatlich finanzierten Bereichen konkurrieren können, zunehmend Beschäftigte verlieren.

Der seit mehreren Jahren anhaltende große Arbeitskräftemangel hat zudem dazu geführt, dass die Löhne wesentlich schneller steigen als die Produktivität. Seit 2022, als Russland seine groß angelegte Invasion in die Ukraine begann, lag das Lohnwachstum nach Berechnungen von Bloomberg Economics etwa fünf Prozentpunkte über dem Produktivitätswachstum.

Damit erreicht die Differenz annähernd das Niveau des russischen Ölbooms in den 2000er Jahren. Gleichzeitig liegt sie erheblich über dem durchschnittlichen Abstand von rund einem Prozentpunkt zwischen 2009 und 2021. Unternehmen müssen dadurch für dieselbe Menge produzierter Waren oder erbrachter Dienstleistungen immer höhere Löhne bezahlen. In früheren Jahren konnten stark steigende Unternehmensumsätze diesen Kostendruck noch teilweise ausgleichen. Doch mit der nachlassenden Dynamik der Kriegswirtschaft wechseln immer mehr Unternehmen in einen Modus der Kostensenkung und Bestandssicherung. Dadurch könnten zahlreiche Betriebe die Fähigkeit verlieren, im Wettbewerb um Beschäftigte überhaupt noch mitzuhalten.

Hunderttausende Soldaten fehlen der russischen Wirtschaft

Möglichkeiten, die Spannungen auf dem russischen Arbeitsmarkt zu reduzieren, bestehen kaum. Die Arbeitslosenquote befindet sich mit etwas mehr als zwei Prozent auf einem Rekordtief. Gleichzeitig entzieht der Krieg dem zivilen Arbeitsmarkt jedes Jahr Hunderttausende Männer. Für dieses Jahr hat Russland das Ziel ausgegeben, Verträge mit 409.000 Soldaten abzuschließen. Damit könnten jeden Monat bis zu 34.000 Männer aus dem zivilen Arbeitsmarkt in die Streitkräfte wechseln. Diese Entwicklung wiederholt sich bereits seit mehreren Jahren. Das Militär versucht auf diesem Weg, die hohen Verluste durch Tote und Verwundete in der Ukraine auszugleichen.

Der zunehmende Druck auf dem Arbeitsmarkt verteuert zugleich die Rekrutierung neuer Soldaten. Um genügend Freiwillige zu gewinnen und eine politisch unpopuläre weitere Mobilisierungswelle zu vermeiden, bietet der Kreml immer höhere Gehälter und einmalige Zahlungen beim Vertragsabschluss. Nach Berechnungen von Bloomberg Economics lag das monatliche Gehalt eines Vertragssoldaten im Jahr 2022 etwa viermal so hoch wie der russische Durchschnittslohn. Inzwischen entspricht die Bezahlung noch ungefähr dem Doppelten des Durchschnittslohns.

"Wenn das Militär noch großzügigere Rekrutierungspakete anbieten würde, müssten die Arbeitgeber im zivilen Sektor ihre Löhne erneut erhöhen. Dadurch würde der Lohnvorteil des Militärs gegenüber dem zivilen Sektor wieder schrumpfen. Das würde die wirtschaftlichen Argumente für eine weitere verpflichtende Mobilisierungswelle stärken. Die endgültige Entscheidung wird dennoch von den militärischen und politischen Umständen abhängen, da eine neue Mobilisierung erhebliche wirtschaftliche Verwerfungen auslösen und die Unzufriedenheit in der Bevölkerung weiter erhöhen würde", erklärt Jekaterina Vlasova, Ökonomin für Mittel und Osteuropa sowie Russland bei Bloomberg Economics.

Nach Angaben des russischen föderalen Statistikamtes stieg der durchschnittliche Monatslohn im Jahr 2025 von umgerechnet rund 592 Euro im Jahr 2021 auf rund 1.052 Euro. Die zusätzlich angeführte Größenordnung von rund 1.280 Dollar entspricht auf Grundlage des jüngsten verfügbaren EZB Referenzkurses rund 1.110 Euro.

Gemessen an der Kaufkraftparität liegt Russland im jüngsten jährlichen Lohnvergleich der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung bereits vor Griechenland, der Slowakei und Ungarn. Die Entwicklung verdeutlicht, wie weit das Lohnwachstum dem Produktivitätszuwachs vorausgeeilt ist.

Dieses Ungleichgewicht ist zu einer der größten Herausforderungen für die russische Regierung und die Zentralbank geworden. Die bislang eingesetzten wirtschaftspolitischen Instrumente erzielen nur begrenzte Ergebnisse. Die Einkommen der privaten Haushalte steigen weiter, während das Angebot an Waren und Dienstleistungen nicht im gleichen Tempo wächst. Dadurch entfalten die über lange Zeit hohen Zinssätze nicht mehr die von den Währungshütern erwartete Wirkung.

Tatiana Orlova, Ökonomin bei Oxford Economics, bezeichnet die Situation als einen Kreislauf, aus dem sich die russische Wirtschaft nur schwer lösen kann. Der Arbeitskräftemangel macht Investitionen in höhere Produktivität notwendig. Gleichzeitig bremsen die hohen Zinsen genau diese Investitionen, insbesondere in Wirtschaftsbereichen, die nicht zu den staatlich geförderten Prioritätsbranchen gehören und deshalb keine subventionierten Kredite erhalten. Nach ihrer Einschätzung lassen die Verzerrungen durch die Kriegswirtschaft nur noch wenig Raum, Arbeitskräfte in jene Bereiche zu verlagern, in denen sie am produktivsten eingesetzt werden könnten. Weiterlesen Mobilisierung in Russland könnte Putins größtes innenpolitisches Risiko werden

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Widerstand gegen eine vollständige Mobilisierung der russischen Wirtschaft

Mit den zunehmenden Forderungen, die russische Wirtschaft vollständig für den Krieg gegen die Ukraine zu mobilisieren, wird auch innerhalb des Landes Kritik deutlicher. Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin erklärte, Russland könne ohne eine normal funktionierende zivile Wirtschaft auch militärisch keinen nachhaltigen Erfolg erzielen, berichtet das Medium The Insider. "Das normale Leben zu zerstören und eine normal funktionierende Wirtschaft zu zerstören bedeutet, das Land selbst zugrunde zu richten. Deshalb sind solche Forderungen sinnlos. Sie kommen von Menschen, die nicht verstehen, wie eine moderne Wirtschaft und ein moderner Krieg funktionieren", sagte Sobjanin.

Der Moskauer Bürgermeister ergänzte, ein moderner Krieg werde "an zwei Fronten" geführt. Neben dem eigentlichen Schlachtfeld müsse gleichzeitig eine "gesunde, stabile nationale Wirtschaft" aufrechterhalten werden. Ohne diese Grundlage sei ein Erfolg nicht möglich. Sobjanins Äußerungen erfolgten einen Tag nach erneuten Forderungen von Abgeordneten der Staatsduma, Russland müsse zu einem Mobilisierungsmodell für die gesamte Wirtschaft übergehen. Nikolai Arefjew, erster stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaftspolitik des Unterhauses, erklärte, die russische Wirtschaft hätte "schon lange zu einer Mobilisierungswirtschaft werden müssen". Andrej Kolesnik, Mitglied des Verteidigungsausschusses, forderte wiederum, die Wirtschaft vollständig auf die Erfordernisse des Krieges auszurichten.

Gleichzeitig senkte die russische Zentralbank Ende Juli ihre Prognose für das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2026 auf null bis ein Prozent. Das Wirtschaftsministerium berechnete für Mai eine jährliche Wachstumsrate von lediglich 0,3 Prozent. Zusätzlichen Druck erzeugt die Kraftstoffkrise. Durch die fortgesetzten ukrainischen Drohnenangriffe auf russische Ölraffinerien sank die Produktion von Erdölprodukten im Juni gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 21,8 Prozent. Dutzende russische Regionen führten Beschränkungen für den Verkauf von Benzin ein.

Janis Kluge, Wissenschaftler bei der in Deutschland ansässigen Stiftung Wissenschaft und Politik, berechnete, dass Russlands Kriegsausgaben im ersten Quartal 2026 einen Rekordwert von umgerechnet rund 61 Milliarden Euro erreichten. Damit lagen sie fast 30 Prozent höher als ein Jahr zuvor. In früheren Haushaltsplanungen hatte die Regierung eigentlich eine Verringerung der Verteidigungsausgaben vorgesehen.

Für Deutschland ist die Entwicklung vor allem wirtschafts- und sicherheitspolitisch relevant. Die zunehmende Konzentration russischer Ressourcen auf Militärproduktion, die Entwicklung des Energiesektors und die Wirksamkeit europäischer Sanktionen betreffen Rahmenbedingungen, die auch für deutsche Energiepolitik, Industrie und europäische Sicherheit von Bedeutung sind. Der grundlegende Zielkonflikt für Moskau verschärft sich damit weiter. Zusätzliche Militärausgaben können die Rüstungsproduktion stützen, ziehen jedoch Kapital und Arbeitskräfte aus der zivilen Wirtschaft ab. Höhere Löhne sollen Personal halten, verschärfen aber den Kostendruck. Hohe Zinsen sollen die Inflation bremsen, erschweren zugleich Investitionen außerhalb der staatlich bevorzugten Bereiche.

Russlands Kriegswirtschaft steht damit zunehmend vor einem Problem, das sich nicht allein durch zusätzliche Staatsausgaben oder neue Kreditprogramme lösen lässt. Je länger der Krieg dauert und je mehr Ressourcen der Staat auf militärische Ziele konzentriert, desto größer wird die Belastung für jene wirtschaftlichen Strukturen, die langfristig Wachstum, Produktivität und private Investitionen sichern müssten.