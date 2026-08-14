Wirtschaft

Stellenabbau: Autoindustrie streicht so viele Jobs wie nie

Deutschlands Autoindustrie galt lange als verlässlicher Beschäftigungsmotor. Doch inzwischen geraten Hersteller und Zulieferer immer stärker unter Druck. Neue Zahlen zeigen, wie tief der Wandel bereits in den Belegschaften angekommen ist. Welche Bereiche trifft der Stellenabbau besonders hart?