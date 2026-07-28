Wirtschaft

Deutsche Wirtschaft schlägt Alarm: Hohe Energiekosten treiben Unternehmen ins Ausland

Deutschlands Unternehmen kämpfen weiter mit hohen Energiekosten. Was zunächst wie ein kurzfristiges Problem erschien, entwickelt sich für viele Betriebe zu einer strategischen Herausforderung. Eine neue DIHK-Umfrage zeigt, dass immer mehr Firmen weitreichende Konsequenzen ziehen – doch wie gravierend ist die Lage?