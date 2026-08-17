US-Marktbericht: Spannungen zwischen den USA und dem Iran dämpfen KI-Optimismus

Aktienmärkte im Sog geopolitischer Spannungen

Alle drei großen US-Indizes beendeten den Handel am Montag im Minus, da die Spannungen zwischen den USA und dem Iran die Stimmung trotz des erneuten Optimismus der Anleger bezüglich KI-Aktien dämpften.

Der breit gefasste S&P 500 sank um 0,52 Prozent auf 7.745,06 Punkte, während der technologielastige Nasdaq um 0,32 Prozent auf 26.644,91 Zähler nachgab. Der Dow Jones Industrial Average verlor 0,51 Prozent und schloss bei 53.459,78 Punkten.

Drohender Konflikt treibt den Ölpreis nach oben

Rohöl der Sorte Brent legte am Montag um mehr als 2 Prozent zu und notierte im späten Handel knapp unter 91 US-Dollar pro Barrel, da die Aussichten auf eine Beilegung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran schwanden. Eine im Juni unterzeichnete Absichtserklärung, die den beiden Ländern ein 60-tägiges Zeitfenster für den Abschluss eines dauerhaften Friedensabkommens gewähren sollte, läuft am heutigen Tag formell aus.

Ein hochrangiger iranischer Regierungsvertreter erklärte gegenüber Reuters am Montag, Teheran sei bereit, die Spannungen in der Straße von Hormus zu verschärfen, sollte die Diplomatie scheitern. Unterdessen erklärte US-Präsident Donald Trump Berichten zufolge gegenüber Fox News, er habe es mit der Beendigung des Krieges nicht eilig.

In einem Telefoninterview sagte Trump, eine US-Seeblockade iranischer Häfen übe Druck auf das Land aus, und er habe keinen Zeitplan für eine Beilegung des Konflikts. Zudem drohte er damit, den Oman zu bombardieren, sollte sich dieser „in den Weg stellen“, ohne jedoch weitere Einzelheiten zu nennen.

Tech-Werte trotzen dem Abwärtstrend dank KI-Optimismus

Chipaktien legten am Montag im Zuge des erneuten KI-Optimismus zu, nachdem in der vergangenen Woche berichtet worden war, dass Anthropic im zweiten Quartal einen Umsatz von mehr als 11,5 Milliarden US-Dollar erzielt habe und bei einem Börsengang eine Bewertung von 2 Billionen US-Dollar oder mehr erreichen könnte.

Die Aktie von Micron Technology stieg um 4,13 Prozent. Broadcom und Nvidia legten ebenfalls leicht zu, während der Speicherspezialist Sandisk um 8,88 Prozent nach oben schnellte.

Auch die SpaceX-Aktie verzeichnete Gewinne und legte um 4,45 Prozent zu, nachdem einige der weltweit einflussreichsten privaten Investoren ihre börsennotierten Beteiligungen an dem Unternehmen von Elon Musk offengelegt hatten.

Andernorts verloren Microsoft 3,04 Prozent auf 480,35 US-Dollar, während die Aktie von Nike um 4,03 Prozent einbrach. Die Aktie des Sportartikelherstellers hat im bisherigen Jahresverlauf fast 39 Prozent an Wert verloren, da das Unternehmen mit einer schwächelnden Nachfrage in Schlüsselmärkten wie China zu kämpfen hat.

Angesichts steigender Ölpreise erreichte die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen ein 19-Jahres-Hoch von 5,31 Prozent und schloss damit zum ersten Mal seit 2007 über der Marke von 5,3 Prozent.

Die 10-jährige Rendite kletterte ebenfalls auf 4,725 Prozent – gegenüber 4,695 Prozent zum Ende der Vorwoche.