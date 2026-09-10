Politik

Öl gibt es genug. Warum ist Diesel dann rekordteuer?

Der Ölpreis ist hoch, aber nicht auf Rekordniveau. Trotzdem ist Diesel so teuer wie nie. Der Grund liegt nicht allein beim Rohöl, sondern bei der knappen Raffineriekapazität. Besonders Europa hat eigene Verarbeitung abgebaut und bleibt beim wichtigsten Treibstoff für Logistik, Bau und Landwirtschaft auf Importe angewiesen.
Autor
avtor
Bor Mirtič
10.09.2026 16:11
Lesezeit: 8 min
Öl gibt es genug. Warum ist Diesel dann rekordteuer?
Der Dieselpreis steigt immer weiter, obwohl Öl aktuell nicht knapp ist. (Bild: dpa) Foto: Rolf Vennenbernd

Im Folgenden:

  • Wie knappe Raffineriekapazitäten den Dieselpreis unabhängig vom Rohölmarkt in die Höhe treiben.
  • Warum der Abbau europäischer Raffinerien die Abhängigkeit von ausländischen Kraftstoffimporten erhöht.
  • Weshalb die unelastische Nachfrage der Industrie den Preisdruck bei Diesel langfristig verschärft.

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Bor Mirtič

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Bor Mirtič ist Redakteur bei Finance.si und schreibt vor allem über Finanzmärkte, Aktien, Unternehmen und internationale Wirtschaftsentwicklungen. Wir konnten ihn als Gastautor gewinnen.

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