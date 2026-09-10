Politik

Öl gibt es genug. Warum ist Diesel dann rekordteuer?

Der Ölpreis ist hoch, aber nicht auf Rekordniveau. Trotzdem ist Diesel so teuer wie nie. Der Grund liegt nicht allein beim Rohöl, sondern bei der knappen Raffineriekapazität. Besonders Europa hat eigene Verarbeitung abgebaut und bleibt beim wichtigsten Treibstoff für Logistik, Bau und Landwirtschaft auf Importe angewiesen.