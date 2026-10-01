Wirtschaft

Globale Schifffahrt vor dem Bruch: Die Regeln des Welthandels zerfallen

Die Weltwirtschaft verlässt sich darauf, dass Handelsschiffe frei fahren können und auf den Weltmeeren gemeinsame Regeln gelten. Doch genau dieses Fundament gerät ins Wanken. Kriege, Schattenflotten und extreme Frachtraten zerreißen die globale Schifffahrt zunehmend in zwei Systeme. Für Unternehmen und Verbraucher könnte das teuer werden.
Autor
avtor
Linas Butkus
01.10.2026 11:00
Lesezeit: 9 min
Globale Schifffahrt vor dem Bruch: Die Regeln des Welthandels zerfallen
Die globale Schifffahrt gerät aus den Fugen: Kriege, Schattenflotten und explodierende Frachtraten machen internationale Lieferketten schwerer planbar. (Bild: dpa) Foto: Christian Charisius

Im Folgenden:

  • Warum die globale Schifffahrt zunehmend zum Spielball geopolitischer Konflikte wird.
  • Wie Schattenflotten die jahrzehntelang geltenden Regeln auf den Weltmeeren untergraben.
  • Warum Tankerraten innerhalb weniger Monate auf außergewöhnliche Höhen gestiegen sind.

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Linas Butkus
Linas Butkus ist bei Verslo žinios für die Themen Logistik und Transport zuständig. Seit Jahrzehnten berichtet er über Autos und Mobilität, seit 2017 verantwortet er bei dem litauischen Schwesterunternehmen der DWN im Bonnier-Konzern den Bereich Transport und Logistik. Gelegentlich bringt er diese Expertise auch als Gastautor in die DWN ein.
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