Wirtschaft

Globale Schifffahrt vor dem Bruch: Die Regeln des Welthandels zerfallen

Die Weltwirtschaft verlässt sich darauf, dass Handelsschiffe frei fahren können und auf den Weltmeeren gemeinsame Regeln gelten. Doch genau dieses Fundament gerät ins Wanken. Kriege, Schattenflotten und extreme Frachtraten zerreißen die globale Schifffahrt zunehmend in zwei Systeme. Für Unternehmen und Verbraucher könnte das teuer werden.