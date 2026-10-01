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Varta-Insolvenz: Batteriehersteller setzt auf schnelle Investorenlösung

Beim insolventen Batteriehersteller Varta wächst die Hoffnung auf eine Investorenlösung. Doch zwischen Interesse am Unternehmen und einer gesicherten Zukunft liegen offene Fragen. Für die Beschäftigten geht es um viel, während sich die Lage an einem Standort bereits zuspitzt.