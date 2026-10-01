Raumfahrt-Aktien: Vom Höhenflug zur harten Landung

Nach dem Hype um SpaceX brachen Raumfahrtaktien um bis zu 70 Prozent ein. Erfahren Sie, warum günstige Kurse nicht immer billig bedeuten (Foto: KI generiert, Gemini).

Nach dem Hype um SpaceX brachen Raumfahrtaktien um bis zu 70 Prozent ein. Erfahren Sie, warum günstige Kurse nicht immer billig bedeuten (Foto: KI generiert, Gemini).

Raumfahrt-Aktien: Katerstimmung nach dem Kursfeuerwerk

Vor knapp vier Monaten schossen Raumfahrt-Aktien an der Börse in die Höhe. Mehrere Unternehmen verzeichneten Kursanstiege von mehreren hundert Prozent, während gleichzeitig die Erwartungen an den Börsengang des Raumfahrtunternehmens SpaceX stiegen und die gesamte Branche in den Fokus rückte. Seitdem sind die Raketen auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt.

„Auch wenn einige der Raumfahrt-Aktien um 60 bis 70 Prozent gefallen sind, bedeutet das nicht, dass sie nicht noch günstiger werden können“, sagt Henrik Karlsen, Geschäftsführer und Investmentdirektor bei Horizon 3, einem Tech-Fonds.

Als „Børsen“ Ende Mai über den SpaceX-Hype berichtete, hatten mehrere Raumfahrt-Aktien im Jahr 2026 dreistellige Kursgewinne erzielt. Knapp vier Monate später sind alle sechs Raumfahrtaktien wieder gefallen, vier von ihnen haben zwischen 48 und 63 Prozent eingebüßt.

Planet Labs ist mit einem Rückgang von 63 Prozent am stärksten betroffen, während Intuitive Machines und Satellogic Inc. um 60 Prozent bzw. 48 Prozent nachgegeben haben. Und der ETF VanEck Space Innovators, der 25 Aktien der Branche nachbildet, ist seit seinem Höchststand im Mai um fast 41 Prozent gefallen.

Bereits damals warnten sowohl Henrik Karlsen als auch Lars Skovgaard Andersen, Anlagestratege bei der Danske Bank, vor dem Risiko, dass die Anleger einen Großteil des künftigen Wachstums bereits vorweggenommen hätten. Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern.. Quelle: Bloomberg

Die Begeisterung für Raumfahrt-Aktien kam Anleger teuer zu stehen

Henrik Karlsen beschrieb die Entwicklung im Mai als einen klassischen Hype-Zyklus, bei dem das Narrativ über eine neue Technologie die Kurse weit über die fundamentale Entwicklung der Unternehmen hinaustreiben kann.

Heute zeigt die Entwicklung seiner Meinung nach, wie teuer es werden kann, auf dem Höhepunkt der Begeisterung einzusteigen.

„Leider hat sich herausgestellt, dass viele Privatanleger auf dem Höchststand eingestiegen sind. Das tut weh. Aber die Lehre daraus ist nicht, sich von neuen Technologien fernzuhalten, sondern vor dem Kauf rigoros auf die Bewertung und die Fundamentaldaten zu achten“, erklärt Henrik Karlsen.

„Gleichzeitig müssen die Unternehmen auch die Erwartungen erfüllen, die in den Kursen bereits eingepreist sind.“ Lars Skovgaard Andersen, Anlagestratege, Danske Bank

Laut Lars Skovgaard Andersen trug die große Aufmerksamkeit rund um SpaceX dazu bei, dass mehr Anleger in ETFs mit Schwerpunkt auf den Raumfahrtsektor investierten, was eine Reihe kleinerer Unternehmen beflügelte. „Man sieht die Story und steigt ein, ohne sich zwingend damit auseinanderzusetzen, was die Unternehmen tatsächlich wert sind. Wenn man dann einen ETF kauft, treibt das gleichzeitig die darin enthaltenen Einzelaktien weiter nach oben“, erklärt Lars Skovgaard Andersen.

Nach dem Börsengang von SpaceX begann die Aufmerksamkeit jedoch nachzulassen. „Nach dem Börsengang lässt der Neuigkeitsfaktor nach. Wenn die Aktien nicht weiter steigen, fangen die Anleger an, sich nach anderen Chancen umzusehen“, sagt Lars Skovgaard Andersen.

Die nachlassende Aufmerksamkeit ist jedoch nur ein Teil der Erklärung. „Die Unternehmen müssen gleichzeitig auch die Erwartungen erfüllen, die in den Kursen bereits eingepreist sind“, betont Lars Skovgaard Andersen. X DWN-Wochenrückblick Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft. E-mail: * Kostenlos abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Die Branche ist real: Glaube an den Raumfahrtsektor nicht verloren

Auch wenn die Kurse stark gefallen sind, bedeutet dies laut Henrik Karlsen nicht, dass das Anlagethema an sich tot ist. „Die Branche ist durchaus real, aber nicht jedes Unternehmen ist ein gutes Geschäft“, so Karlsen. Auch Lars Skovgaard Andersen hat den Glauben an den Raumfahrtsektor auf lange Sicht nicht verloren. „Ich glaube nach wie vor daran, dass ‚Space‘ als Investmentthema etwas sein wird, über das wir noch sehr viel sprechen werden“, sagt er. Gleichzeitig sieht er Anzeichen dafür, dass sich der Fokus der Investoren im Raumfahrtsektor gerade verschiebt. Während der Aufschwung früher weitgehend von der allgemeinen Begeisterung für SpaceX und dem Wachstum der Raumfahrtindustrie getragen wurde, verlagere sich das Interesse nun auf Unternehmen mit konkreteren Geschäftsmodellen.

„Leider hat sich herausgestellt, dass viele Privatanleger auf dem Höchststand eingestiegen sind. Das tut ein bisschen weh.“ Henrik Karlsen, Geschäftsführer und Investmentdirektor, Horizon 3

Er verweist unter anderem auf Rocket Lab, wo die Aufmerksamkeit der Investoren derzeit auf die Pläne des Unternehmens gerichtet ist, sowohl größere Raketen zu entwickeln als auch sich stärker im Bereich der Satellitenkommunikation zu engagieren.

„Das Interessante ist, dass sich der Raumfahrtsektor ähnlich entwickelt, wie wir es zuvor im Bereich der KI beobachtet haben. Anfangs lag der Fokus auf der Infrastruktur, doch die Investoren bewegen sich nun zunehmend die Wertschöpfungskette hinauf zu den Unternehmen, die über Netzwerke, Kundenbeziehungen und Daten verfügen“, sagt Lars Skovgaard Andersen. Weiterlesen US-Börsenbericht: Irans Feigenblatt sorgt für grüne Zahlen an der Wall Street

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Raumfahrt-Aktien aktuell günstiger, aber nicht billig

Nach Kursverlusten von bis zu 70 Prozent fragen sich viele Anleger, ob Raumfahrt-Aktien nun attraktiv bewertet sind. „Ich finde, dass Raumfahrt-Aktien interessanter geworden sind, aber das bedeutet keineswegs, dass sie alle günstig sind“, sagt Henrik Karlsen. Planet Labs wird derzeit zum 14,05-fachen des für 2027 erwarteten Umsatzes gehandelt. Das bedeutet, dass Anleger gut 14 DKK für jeden DKK zahlen, den das Unternehmen voraussichtlich umsetzen wird. Im Jahr 2024 lag derselbe Multiplikator noch bei lediglich 2,86, wie Daten von Bloomberg zeigen.

„Man kann durchaus in Technologie investieren; es gibt jede Menge Technologieunternehmen, die ebenfalls davon profitieren.“ Lars Skovgaard Andersen, Anlagestratege, Danske Bank

Diese Einschätzung teilt auch Lars Skovgaard Andersen. Er warnt davor, einen starken Kursrückgang mit einer niedrigen Bewertung zu verwechseln. „Die Aktien werden zu niedrigeren Kursen gehandelt als zuvor, aber das bedeutet nicht automatisch, dass sie günstig sind, wenn die Unternehmen auf der Ertragsseite nicht nachgeliefert haben“, sagt er. Der Kursrückgang sei vielmehr ein Ausdruck dafür, dass der Markt seine Erwartungen auf ein realistischeres Niveau korrigiert habe. „Der Kurs spiegelt vielleicht schlicht eine realistischere Zukunftserwartung wider“, schätzt Lars Skovgaard Andersen. Henrik Karlsen weist gleichzeitig darauf hin, dass es noch zu früh sei, um zu sagen, welche Unternehmen am Ende als Sieger hervorgehen werden. „Wer die Gewinner und Verlierer der Zukunft sein werden, muss sich erst noch zeigen“, sagt er.

„Der Kurs spiegelt vielleicht eine realistischere Erwartung für die Zukunft wider.“ Lars Skovgaard Andersen, Anlagestratege, Danske Bank

Auch Lars Skovgaard Andersen bleibt bei seiner grundlegenden Empfehlung vom Mai. „Ich glaube nicht, dass man investieren sollte, in der Hoffnung, damit innerhalb von ein oder zwei Jahren reich zu werden“, sagt er. Er selbst bevorzugt weiterhin breit angelegte Technologieinvestitionen, die ebenfalls vom Wachstum der Raumfahrtindustrie profitieren können. „Man kann das Thema über klassische Technologieaktien abdecken; es gibt jede Menge Unternehmen, die genauso von dieser Entwicklung profitieren“, sagt Lars Skovgaard Andersen.