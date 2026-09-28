Damit Sie sich auf Ihr Unternehmen konzentrieren können

Wachstum, Investitionen, neue Technologien oder die nächste Anschaffung: Unternehmerische Entwicklung bringt viele Entscheidungen mit sich. Wie finanziere ich eine wichtige Investition, ohne meine Liquidität zu belasten? Und wie stelle ich sicher, dass die Finanzierung selbst kein zusätzlicher Kraftakt wird? Die Commerzbank unterstützt hier mit konkreten Lösungen: Ein Gewerbekredit sichert die Liquidität, Investitionsdarlehen und Förderkredite finanzieren Modernisierung und Wachstum und Leasing über den Partner Commerz Real schont das Eigenkapital. (Bildquelle: Commerzbank AG)

Wie eine unkomplizierte Finanzierung den Kopf für das Kerngeschäft freihält

Die Erfolgsgeschichte von Commerzbank-Kunde Paul Watzke zeigt, wie das in der Praxis funktioniert. Der Inhaber und Geschäftsführer der Orthopädie-Schuhtechnik Frisch in Lübeck investierte rund 25.000€ in neue Messtechnik. Sein Ziel war nicht allein, effizienter zu arbeiten – die gewonnene Zeit sollte vor allem seinen Kunden zugutekommen. (Bildquelle: Commerzbank AG)

Die Finanzierung über die Commerzbank beschreibt er als „unkompliziert, schnell und kompetent.” Vom ersten Gespräch bis zur Lieferung des Systems vergingen nur zwei Monate. Die meiste Zeit hat dabei der Zoll in Anspruch genommen – nicht die Finanzierung. Und für ihn ist genau das entscheidend: Die Dinge im Hintergrund sollen reibungslos funktionieren, damit er seine Energie dort einsetzen kann, wo sie wirklich gebraucht wird – bei seinen Kunden.

Damit aus einer Investitionsidee ein konkretes Vorhaben wird und Sie den Kopf für Ihr Kerngeschäft frei haben, begleitet Sie die Commerzbank von der ersten Beratung bis zur Umsetzung und bleibt, wenn Sie es möchten, an Ihrer Seite.

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