Politik

Grönland-Abkommen: Das sind die wichtigsten Details

Das neue Abkommen zwischen den USA, Dänemark und Grönland klingt weitreichend, verändert die militärischen Möglichkeiten der Amerikaner aber weniger als gedacht. Zwei Experten haben den Text geprüft und sehen vor allem Kontinuität mit der Vereinbarung von 1951.
Autor
avtor
Sebastian Persson
01.10.2026 11:35
Aktualisiert: 01.10.2026 11:41
Lesezeit: 9 min
Grönland-Abkommen: Das sind die wichtigsten Details
Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen (M), der grönländische Ministerpräsident Jens-Frederik Nielsen (l) und US-Präsident Donald Trump. (Bild: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/AP/dpa) Foto: Mads Claus Rasmussen

Im Folgenden:

  • Wie das neue Abkommen die militärischen Rechte der USA in Grönland tatsächlich verändert.
  • Welche neuen Regeln für sensible Investitionen aus Nicht-NATO-Staaten in Grönland künftig gelten.
  • Warum ein unabhängiges Grönland laut dem Abkommen dauerhaft in der NATO bleiben muss.

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Sebastian Persson

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Sebastian Persson verfasst für die DWN einen Gastbeitrag aus der Redaktion von Børsen, dem dänischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern.

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