Politik

Grönland-Abkommen: Das sind die wichtigsten Details

Das neue Abkommen zwischen den USA, Dänemark und Grönland klingt weitreichend, verändert die militärischen Möglichkeiten der Amerikaner aber weniger als gedacht. Zwei Experten haben den Text geprüft und sehen vor allem Kontinuität mit der Vereinbarung von 1951.