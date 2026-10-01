Finanzen

Teure Autos, teure Reparaturen: Neue Typklassen in der Kfz-Versicherung

Bei teuren Autos kosten auch die Reparaturen mehr. Das spiegelt sich in den Typklassen wider. Am günstigsten sind historische Kleinwagen, die nur noch selten auf der Straße sind.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
01.10.2026 06:48
Aktualisiert: 01.10.2026 07:18
Lesezeit: 2 min
Teure Autos, teure Reparaturen: Neue Typklassen in der Kfz-Versicherung
Die in den 1950er Jahren als "Knutschkugel" bekannte BWM Isetta, das Goggomobil und die "Ente" - der Citroen 2CV sind in allen drei Arten der Kfz-Versicherung in der niedrigsten Typklasse 10 eingestuft. (Foto: dpa) Foto: Stefan Sauer

Im Folgenden:

  • Wie die neuen Typklassen die Versicherungskosten verändern.
  • Weshalb teure Fahrzeugmodelle so unterschiedlich abschneiden.
  • Welche Faktoren über die Höhe der Beiträge entscheiden.

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