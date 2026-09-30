Wirtschaft

Europäische Unternehmen, die in China tätig sind, stehen vor einer schwierigen Wahl

Europäische Unternehmen mit Geschäften in China stehen vor einem Dilemma: gegen EU-Recht verstoßen oder gegen chinesisches Recht. Die Vorschriften beider Regionen zur Kontrolle von Lieferketten gleichzeitig einzuhalten, ist nach Einschätzung von Experten unmöglich.