Finanzen

KI-Immobilienberatung: ChatGPT wählt einen Immobilienkredit – sinnvoll oder nicht?

Ein Wohnungskauf für rund 803.000 Euro, eine hohe Eigenleistung und der Wunsch nach Kindern: Kann ChatGPT bei der Wahl des passenden Immobilienkredits helfen? Eine Wohnungsökonomin hält viele Ratschläge für erstaunlich vernünftig. Doch bei Risikoprofil, Kreditform und persönlicher Beratung bleibt die KI nur ein Werkzeug.
Autor
avtor
Katrine Søndermark
30.09.2026 12:33
Lesezeit: 7 min
KI-Immobilienberatung: ChatGPT wählt einen Immobilienkredit – sinnvoll oder nicht?
ChatGPT als Immobilienberater: Grundsätzlich hilfreich, aber einige Punkte übersieht die KI. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Wie eine Ökonomin die Ratschläge von ChatGPT zur Baufinanzierung bewertet.
  • Warum die künstliche Intelligenz beim Immobilienkauf zu einer finanziellen Reserve rät.
  • Welche Grenzen die KI-Beratung bei der Auswahl komplexer Kreditformen aufweist.

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Katrine Søndermark

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Katrine Søndermark ist Finanzjournalistin bei Borsen, einer dänischen Wirtschaftspublikation aus dem Bonnier-Konzern.

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