Finanzen

KI-Immobilienberatung: ChatGPT wählt einen Immobilienkredit – sinnvoll oder nicht?

Ein Wohnungskauf für rund 803.000 Euro, eine hohe Eigenleistung und der Wunsch nach Kindern: Kann ChatGPT bei der Wahl des passenden Immobilienkredits helfen? Eine Wohnungsökonomin hält viele Ratschläge für erstaunlich vernünftig. Doch bei Risikoprofil, Kreditform und persönlicher Beratung bleibt die KI nur ein Werkzeug.