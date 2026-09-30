Politik

Bildungsnotstand: Protestwelle an Frankreichs Schulen weitet sich aus

Fehlende Mittel, zu wenig Lehrkräfte, heruntergekommene Gebäude: An mehr als 300 Gymnasien in Frankreich gibt es Proteste gegen schlechte Schulbedingungen. Es kommt zu Blockaden und Gewalt. Die Schüler befürchteten weitere Einsparungen, da Frankreichs Staatsverschuldung inzwischen auf einen Rekordwert angestiegen ist.