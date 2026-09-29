Wall Street gibt nach, während die Anleiherenditen sinkentitle

Bewegung an den US-Börsen prägt die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten. (Foto: Domingo Saez Romero/iStock)

Bewegung an den US-Börsen prägt die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten. (Foto: Domingo Saez Romero/iStock) Foto: Domingo Saez Romero/iStock

Moderate Verluste nach anfänglichem Druck

Die US-Aktienmärkte schlossen am Dienstag mit moderaten Verlusten und grenzten damit stärkere Einbußen aus dem frühen Handel ein. Zuvor hatten Äußerungen des Präsidenten der New Yorker Federal Reserve, John Williams, die Sorgen zerstreut, dass eine weitere Zinserhöhung bereits im Oktober anstehen könnte.

Am Anleihemarkt zeigte sich die Rendite der wegweisenden 10-jährigen US-Staatsanleihe mit 5,234 Prozent kaum verändert, was einem Rückgang von rund 0,002 Prozentpunkten entspricht.

Der Dow Jones Industrial Average fiel um 0,26 Prozent und schloss bei 51.349,92 Punkten. Der S&P 500 gab um 0,17 Prozent auf 7.670,84 Zähler nach, während der Nasdaq Composite um 0,09 Prozent auf 26.797,54 Punkte nachgab.

Boeing stützt den Dow Jones nach Analystenlob

Boeing führte die Gewinnerliste im Dow an und legte bis zum Handelsschluss um 1,78 Prozent zu. Die Aktie erholte sich damit von einem jüngsten Ausverkauf, gestützt durch Analysten, die ihre Kaufempfehlungen bekräftigten, sowie durch beruhigende Kommentare von Fluggesellschaften bezüglich eines Softwarefehlers.

Zinserwartungen verschieben sich in den Dezember

Die Stimmung verbesserte sich im Laufe des Nachmittags, nachdem Williams signalisiert hatte, dass die nächste Zinserhöhung der Fed erst im Dezember erfolgen könnte.

Seine Äußerungen veranlassten die Marktteilnehmer dazu, ihre Erwartungen für einen Zinsschritt im Oktober zurückzuschrauben. Die marktimplizierte Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung am 28. Oktober sank von rund 70 Prozent am Montag auf etwa 50 Prozent.

Diese Verschiebung der Zinserwartungen half dabei, die Verluste an den wichtigsten Aktienindizes zu begrenzen, während Investoren den voraussichtlichen Kurs der US-Geldpolitik neu bewerteten.