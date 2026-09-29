Finanzen

Lateinamerika-Aktien: Das Comeback, das kaum jemand auf dem Radar hat

Jahrelang mieden Anleger Lateinamerika, nun schlägt die Region sogar den S&P 500. Rohstoffe, Banken und überraschend niedrige Bewertungen locken Milliarden zurück an die Börsen. Doch hinter der Rally stehen wenige Schwergewichte, hohe Zinsen und politische Risiken. Wo jetzt Chancen entstehen und warum Brasilien und Argentinien besonders im Fokus stehen.