Finanzen

Lateinamerika-Aktien: Das Comeback, das kaum jemand auf dem Radar hat

Jahrelang mieden Anleger Lateinamerika, nun schlägt die Region sogar den S&P 500. Rohstoffe, Banken und überraschend niedrige Bewertungen locken Milliarden zurück an die Börsen. Doch hinter der Rally stehen wenige Schwergewichte, hohe Zinsen und politische Risiken. Wo jetzt Chancen entstehen und warum Brasilien und Argentinien besonders im Fokus stehen.
Autor
avtor
Bor Mirtič
29.09.2026 13:44
Aktualisiert: 29.09.2026 14:04
Lesezeit: 11 min
Lateinamerika-Aktien: Das Comeback, das kaum jemand auf dem Radar hat
Lateinamerika feiert ein Comeback (Bild: Guadalupe Pardo/AP/dpa) Foto: Guadalupe Pardo

Im Folgenden:

  • Warum Lateinamerika-Aktien plötzlich besser laufen als der S&P 500.
  • Welche Rohstoffkonzerne einen großen Teil der aktuellen Rally antreiben.
  • Warum europäische Anleger wieder Milliarden in lateinamerikanische Aktienfonds investieren.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.
  • Ein überhitzter Ventilator vor einem DWN-Tablet.

    Wie streamen, nur günstiger.

    ab 1,66 € / für die ersten 3 Monate
    September-Aktion statt 21,99 €
    20 € sparen im ersten Monat
     
    • Tägliche Marktanalysen der DWN-Chefredaktion
    • Endlich keine Werbung mehr
    • Exklusive Interviews mit Top-Ökonomen und Investoren
    • Voller Archiv-Zugriff auf alle Premium-Inhalte
     
    Angebot endet am 29. September, 23:55 Uhr in --:--:--:--

 

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

avtor1
Bor Mirtič

***

Bor Mirtič ist Redakteur bei Finance.si und schreibt vor allem über Finanzmärkte, Aktien, Unternehmen und internationale Wirtschaftsentwicklungen. Wir konnten ihn als Gastautor gewinnen.

Geldvermögen: Haushalte so reich wie nie - Rekordsumme ungleich verteilt
DWN
Finanzen
Finanzen Geldvermögen: Haushalte so reich wie nie - Rekordsumme ungleich verteilt
29.09.2026

Das weltweite Geldvermögen erreicht laut Allianz ein Rekordhoch. Doch der Zuwachs kommt bei Milliarden Menschen nicht an. Die Unterschiede...

Funflation: Warum selbst der Spaß immer teurer wird
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Funflation: Warum selbst der Spaß immer teurer wird
29.09.2026

Urlaub, Restaurant oder Hobby: Wer seine Freizeit genießen will, muss immer tiefer in die Tasche greifen. Eine Analyse der Bank of America...

Kippt der Länderfinanzausgleich? Union droht bei Linksregierung mit Geldentzug
DWN
Politik
Politik Kippt der Länderfinanzausgleich? Union droht bei Linksregierung mit Geldentzug
29.09.2026

Nach dem Wahlsieg der Linkspartei in Berlin könnte diese bald die Regierung anführen. Die CDU- und CSU-geführten Bundesländer drohen...

Reicher Westen, armer Osten: Enorme Vermögensungleichheit verschärft sich 2025
DWN
Finanzen
Finanzen Reicher Westen, armer Osten: Enorme Vermögensungleichheit verschärft sich 2025
29.09.2026

Am 36. Jahrestag der Wiedervereinigung herrschen enorme Unterschiede bei der Vermögensverteilung: Alleine im Jahr 2025 entfielen 95...

Deutschland vergreist: Kinderwunsch sinkt – das sind die Folgen
DWN
Politik
Politik Deutschland vergreist: Kinderwunsch sinkt – das sind die Folgen
29.09.2026

In Deutschland sinkt nicht nur kontinuierlich die Geburtenrate, sondern erstmals seit vielen Jahren sogar auch der Wunsch nach eigenen...

Lateinamerika-Aktien: Das Comeback, das kaum jemand auf dem Radar hat
DWN
Finanzen
Finanzen Lateinamerika-Aktien: Das Comeback, das kaum jemand auf dem Radar hat
29.09.2026

Jahrelang mieden Anleger Lateinamerika, nun schlägt die Region sogar den S&P 500. Rohstoffe, Banken und überraschend niedrige Bewertungen...

Personalie Jens Spahn: Doch kein Comeback im Haushaltausschuss
DWN
Politik
Politik Personalie Jens Spahn: Doch kein Comeback im Haushaltausschuss
29.09.2026

Der Skandal um die Leihmutterschaft kostete Jens Spahn seinen Posten an der Spitze der CDU‑Fraktion. Im Haushaltsausschuss wollte er...

Ich habe zweimal in einem Jahr die Bank gewechselt: So viel habe ich gespart
DWN
Finanzen
Finanzen Ich habe zweimal in einem Jahr die Bank gewechselt: So viel habe ich gespart
29.09.2026

Im vergangenen Jahr habe ich zweimal die Bank gewechselt. Das brachte Ärger, Fehler und Verzögerungen, aber auch eine spürbare Ersparnis...