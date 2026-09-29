Finanzen

Ich habe zweimal in einem Jahr die Bank gewechselt: So viel habe ich gespart

Im vergangenen Jahr habe ich zweimal die Bank gewechselt. Das brachte Ärger, Fehler und Verzögerungen, aber auch eine spürbare Ersparnis bei den Zinsen.
Autor
avtor
Katrine Søndermark
29.09.2026 12:18
Lesezeit: 9 min
Ich habe zweimal in einem Jahr die Bank gewechselt: So viel habe ich gespart
Viele Menschen sind bei derselben Bank, seit sie als Kind mit ihrem Sparschwein dort das erste Mal aufgetaucht sind. Viele Jahre später zeigt sich jedoch, dass diese langjährige Treue ihren Preis haben kann. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Wie ein doppelter Bankwechsel innerhalb eines Jahres über 2.200 Euro Zinsersparnis einbrachte.
  • Wie Kreditnehmer durch geschicktes Verhandeln erhebliche Zinsvorteile bei konkurrierenden Banken durchsetzen.
  • Weshalb die Angst vor bürokratischem Aufwand viele Kunden von einem lukrativen Bankwechsel abhält.

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Katrine Søndermark

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Katrine Søndermark ist Finanzjournalistin bei Borsen, einer dänischen Wirtschaftspublikation aus dem Bonnier-Konzern.

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