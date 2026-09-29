Erst jüngst hat das Berliner Spezialpharma-Unternehmen Medios die kartellrechtliche Freigabe für die Übernahme der Mehrheit an Caesar & Loretz (Caelo) erhalten. (Foto: dpa)

Erst jüngst hat das Berliner Spezialpharma-Unternehmen Medios die kartellrechtliche Freigabe für die Übernahme der Mehrheit an Caesar & Loretz (Caelo) erhalten. (Foto: dpa) Foto: Erick Kaglan

Medios-Aktie: Konzern peilt bis 2031 Umsatz von 3,1 Milliarden Euro an

Das Spezialpharma-Unternehmen Medios will bis 2031 deutlich zulegen. So soll der Umsatz von 2,1 Milliarden Euro im Jahr 2025 auf rund 3,1 Milliarden Euro steigen, wie der Konzern zu seinem Kapitalmarkttag im niederländischen Breda am Dienstag mitteilte. Davon sollen etwa 700 Millionen Euro aus eigener Kraft erzielt werden und etwa 300 Millionen Euro durch Zukäufe im Segment Compounding. Der Aktienkurs legte vorbörslich deutlich zu.

Zugleich soll sich in diesem Zeitraum das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) auf rund 170 Millionen Euro verdoppeln und die entsprechende Marge auf rund 5,5 Prozent verbessern. 2025 hatte das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 87 Millionen Euro betragen. Die Marge hatte bei 4,2 Prozent gelegen. Zukünftig will Medios Bereinigungen auf M&A-Aufwendungen und Restrukturierungskosten begrenzen.

Ambition 2031: Ergebnis soll schneller wachsen als der Umsatz

Derweil ersetzt Medios die bisherige Struktur aus drei Segmenten - Patient-Specific Therapies, Pharmaceutical Supply und International Business - durch die beiden Geschäftsfelder Specialty Pharma Supply und Compounding. Compounding stellt den Angaben zufolge individualisierte Arzneimittel sowie Alternativen bereit, wenn handelsübliche Produkte von Lieferengpässen betroffen sind oder nicht mehr angeboten werden.

Die Transformation hin zu Medios Next Level sei bereits im Gange, hieß es weiter. So habe das Unternehmen bereits seine Aktivitäten im Bereich Advanced Therapies eingestellt und mit der Optimierung seines Produktionsnetzwerks begonnen.

Neue Segmentstruktur und Caelo-Übernahme