Biontech-Gründer starten neues Unternehmen

Neues Unternehmen der Biontech-Gründer heißt Arife

Biontech legt mittlerweile den Fokus auf die Entwicklung neuer Produkte in der Onkologie. Die Unternehmensgründer gehen unterdessen eigene Wege.

Das neue Unternehmen der Biontech-Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci heißt Arife. Hauptsitz des Unternehmens für die Erforschung und Entwicklung sowie die Herstellung und Vermarktung pharmazeutischer Produkte ist Mainz. Die Informationen des "Handelsblatts" über Arife bestätigte eine Sprecherin des Pharmaunternehmens.

Sahin hatte gemeinsam mit seiner Ehefrau Özlem Türeci im Frühjahr angekündigt, Biontech spätestens Ende 2026 zu verlassen und ein neues Unternehmen zu gründen. Mit diesem wollen sie sich der Entwicklung der nächsten Generation von Medikamenten auf mRNA-Basis widmen. Anteilseigner von Biontech wollen sie aber bleiben.

Biontech wird in Corona-Pandemie weltbekannt

Der Nachfolger von Mitbegründer Sahin an der Spitze des Mainzer Pharmaunternehmens wird Guido Oelkers. Er soll den Posten des Vorstandsvorsitzenden bei Biontech spätestens zum 1. Februar kommenden Jahres antreten.