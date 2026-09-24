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Biontech-Gründer starten neues Unternehmen

Die Biontech-Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci bauen neben dem Mainzer Pharmakonzern ein neues Unternehmen auf. Mit Arife wollen sie die nächste Generation von mRNA-Medikamenten entwickeln, während Biontech seinen Fokus auf die Onkologie legt.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
24.09.2026 09:31
Aktualisiert: 24.09.2026 09:31
Lesezeit: 1 min
Biontech-Gründer starten neues Unternehmen
Uğur Şahin, Mitgründer Biontech, und Özlem Türeci, ebenfalls Mitgründerin von Biontech, (Bild: dpa) Foto: Sebastian Christoph Gollnow

Neues Unternehmen der Biontech-Gründer heißt Arife

Biontech legt mittlerweile den Fokus auf die Entwicklung neuer Produkte in der Onkologie. Die Unternehmensgründer gehen unterdessen eigene Wege.

Das neue Unternehmen der Biontech-Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci heißt Arife. Hauptsitz des Unternehmens für die Erforschung und Entwicklung sowie die Herstellung und Vermarktung pharmazeutischer Produkte ist Mainz. Die Informationen des "Handelsblatts" über Arife bestätigte eine Sprecherin des Pharmaunternehmens.

Sahin hatte gemeinsam mit seiner Ehefrau Özlem Türeci im Frühjahr angekündigt, Biontech spätestens Ende 2026 zu verlassen und ein neues Unternehmen zu gründen. Mit diesem wollen sie sich der Entwicklung der nächsten Generation von Medikamenten auf mRNA-Basis widmen. Anteilseigner von Biontech wollen sie aber bleiben.

Biontech wird in Corona-Pandemie weltbekannt

Der Nachfolger von Mitbegründer Sahin an der Spitze des Mainzer Pharmaunternehmens wird Guido Oelkers. Er soll den Posten des Vorstandsvorsitzenden bei Biontech spätestens zum 1. Februar kommenden Jahres antreten.

In der Corona-Pandemie wurde Biontech weltbekannt, weil das Mainzer Unternehmen gemeinsam mit dem US-Partner Pfizer die erste Marktzulassung für einen Impfstoff gegen Covid-19 bekam. Dieser spülte in der Folge Milliardengewinne in die Kassen. Mittlerweile liegt der Schwerpunkt von Biontech auf der Entwicklung neuer Produkte in der Onkologie.

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