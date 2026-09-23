US-Marktbericht: US-Aktien schließen nach Tech-Rücksetzer im Minus

Blick auf das Herz der US-Börsen in einem der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. (Foto: Farid El Messaoudi/iStock)

Blick auf das Herz der US-Börsen in einem der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. (Foto: Farid El Messaoudi/iStock) Foto: Farid El Messaoudi/iStock

Marktturbulenzen durch Tech-Schwäche und Geopolitik

US-Aktien beendeten den Handel am Mittwoch im Minus, da Technologiewerte nachgaben und den Nasdaq nach unten zogen, während der Preis für Rohöl der Sorte Brent die Marke von 100 US-Dollar überschritt und der iranische Präsident Masud Peseschkian vor der UN-Generalversammlung sprach.

Der S&P 500 schloss im Minus und verlor 0,75 Prozent. Der Dow Jones Industrial Average gab um 0,68 Prozent nach, während der technologielastige Nasdaq 1,13 Prozent einbüßte.

Geopolitische Spannungen und Zinsdruck belasten die Märkte

Rohöl der Sorte Brent fiel auf Tiefststände von 97,95 US-Dollar, stieg jedoch trotz der Möglichkeit von Gesprächen zwischen den USA und dem Iran am Rande der UN-Generalversammlung wieder über die 100-Dollar-Marke.

Der Präsident des Irans sprach am Mittwoch vor der UN-Generalversammlung. Er sagte, dass US-Präsident Donald Trump „wissen muss, dass der Widerstand des iranischen Volkes angesichts von Sanktionen, erhöhtem Druck und zunehmenden Schikanen nur noch zunehmen wird. Wir werden niemals unser Haupt beugen oder in die Knie gehen.“

Dies folgte auf Äußerungen Trumps am Dienstag während seiner Rede vor der Generalversammlung, in denen er mit der Vernichtung des Irans drohte.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg bis 21:00 Uhr auf Höchststände von 5,135 Prozent, nachdem Fed-Gouverneur Michael Barr erklärt hatte, dass weitere geldpolitische Anpassungen „wahrscheinlich erforderlich sein werden“, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen.

Er sagte: „In meinem Basisszenario sind wahrscheinlich weitere geldpolitische Anpassungen erforderlich, um sicherzustellen, dass die Inflation zeitnah auf den Zielwert sinkt.“

Bewegung bei den Einzelwerten: Gewinner und Verlierer im Detail

Technologiewerte drückten den S&P 500 nach unten, wobei Nvidia, SanDisk und Apple allesamt im Minus schlossen.

Expedia und McDonald's gehörten ebenfalls zu den Verlierern im Index und verloren 7,72 beziehungsweise 4,8 Prozent.

Die Softwareunternehmen Salesforce und Palantir gehörten mit Gewinnen von 1,84 bzw. 3,68 Prozent zu den Gewinnern im S&P 500.

Google und Amazon belasteten den Dow Jones und verloren 3,8 beziehungsweise 2,24 Prozent.

Walt Disney gehörte mit einem Minus von 0,32 Prozent ebenfalls zu den Verlierern im Dow, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, die Preise für mehrere seiner Streaming-Abonnements zu erhöhen, darunter auch für sein werbefreies Flaggschiff-Abonnement von Disney Plus.

Boeing gehörte mit einem Plus von 1,03 Prozent zu den größten Gewinnern im Dow, nachdem das Unternehmen am Mittwoch bekannt gegeben hatte, dass Turkish Airlines 100 Flugzeuge des Typs 737-8 gekauft und sich Optionen auf 50 weitere 737-MAX-Jets gesichert hat.

Die Chiphersteller AMD und Micron Technology drückten den technologielastigen Nasdaq nach unten und verloren 1,45 beziehungsweise 2,29 Prozent.

Meta und Microsoft gehörten zu den Gewinnern im Nasdaq.