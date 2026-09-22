Finanzen
Anzeige

Gestiegene Betriebskosten: Wachsender Druck auf Produktionsbetriebe

Die deutsche Wirtschaft steht im Jahr 2026 vor enormen Herausforderungen, welche die Gewinnspannen der Betriebe spürbar verringern. Laut dem aktuellen Energiewende-Barometer der DIHK aus dem Juli des laufenden Jahres betreffen in den letzten 12 Monaten gestiegene Kosten für Wärme rund 67 Prozent der befragten Unternehmen. Knapp die Hälfte verzeichnet zudem weiterhin kletternde Strompreise. Diese Entwicklung belastet die Budgets der produzierenden Betriebe massiv. Die hohen Aufwendungen für Energie zwingen die Verantwortlichen in den Chefetagen dazu, Einsparpotenziale in sämtlichen Bereichen der Produktion zügig aufzudecken.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
22.09.2026 09:16
Aktualisiert: 22.09.2026 09:16
Lesezeit: 3 min
Gestiegene Betriebskosten: Wachsender Druck auf Produktionsbetriebe
Instandhaltung: Wie Automatisierung Kosten spart. (Bildquelle: dpa)

Personalmangel in der industriellen Fertigung

Neben den Energiekosten verschärft der Mangel an qualifiziertem Personal die angespannte Lage erheblich. Der umfangreiche Fachkräftereport der DIHK für die Jahre 2025 und 2026 verdeutlicht dieses fundamentale Problem. In der gesamten Industrie klagen derzeit 36 Prozent der Betriebe über fehlende Mitarbeiter in bestimmten Positionen. Besonders stark betroffen sind essenzielle Branchen wie der Maschinenbau oder die Elektrotechnik. Dort fehlen genau jene Experten, die komplexe Anlagen bedienen, überwachen und fachgerecht reparieren können. Dieser Engpass zwingt die Firmen unweigerlich dazu, die noch vorhandenen Arbeitskräfte wesentlich effizienter einzusetzen.

Die Lösung durch automatisierte Prozesse

Um dem Personalmangel und dem Kostendruck zu begegnen, investieren vorausschauende Betriebe verstärkt in die Automatisierung der Instandhaltung. Technische Vorrichtungen übernehmen dabei die kontinuierliche Pflege der Anlagen. Diese innovativen Konzepte reduzieren den manuellen Aufwand der Belegschaft drastisch. Bei der konstanten Versorgung beweglicher Komponenten mit Schmierstoffen zeigt sich beispielsweise ein großes Potenzial. Werden moderne Mehrpunktschmiersysteme für Industrieanlagen in die Produktionslinien integriert, lassen sich die Wartungszyklen entscheidend verbessern. Diese Technologie versorgt mehrere Reibungspunkte zeitgleich und absolut vollautomatisch mit der exakt benötigten Menge an Schmierstoff.

Umdenken bei der Anlagenwartung zwingend erforderlich

Ein solches Vorgehen markiert einen wichtigen strategischen Wechsel. In der Vergangenheit setzten viele Betriebe auf eine rein reaktive Instandhaltungsstrategie. Die teuren Anlagen wurden zumeist erst dann intensiv begutachtet oder repariert, wenn bereits ein offensichtlicher Defekt auftrat. Dieser veraltete Ansatz ist heute wirtschaftlich schlichtweg nicht mehr tragbar. Ungeplante Ausfälle stören die ohnehin fragilen Lieferketten und verursachen sofort immense finanzielle Schäden. Zudem fehlt schlicht das qualifizierte Personal für spontane und komplexe Notfalleinsätze am Wochenende oder in der Nacht.

Vermeidung von teuren Stillstandzeiten

Unternehmen müssen daher zwingend von einer reaktiven zu einer vorbeugenden Instandhaltung wechseln, um drohende Störungen bereits im Vorfeld abzuwenden. Ein unerwarteter Maschinenstillstand kostet nicht selten mehrere tausend Euro pro Stunde. Blockieren zentrale Förderbänder oder wichtige Roboterarme, steht rasch die gesamte Fabrik still. Durch den Einsatz maschineller Versorgungssysteme wird der gefürchtete Verschleiß an kritischen Stellen maßgeblich minimiert. Die Gefahr eines plötzlichen Bruchs von Bauteilen aufgrund unzureichender Wartung sinkt auf ein absolutes Minimum.

Entlastung des knappen Fachpersonals

Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Schonung der menschlichen Ressourcen. Instandhaltungstechniker verbringen in traditionell geführten Werken viele Stunden in der Woche mit simplen Kontrollgängen. Sie laufen durch die Hallen und überprüfen zahllose Messpunkte bzw. versorgen Schmierstellen per Hand. Diese monotone Aufgabe bindet wertvolle Arbeitszeit, die an anderer Stelle dringend für anspruchsvollere Tätigkeiten benötigt wird. Durch den Einsatz maschineller Systeme entfallen diese lästigen Aufgaben nahezu vollständig. Die Techniker können sich stattdessen auf komplexe Fehleranalysen konzentrieren.

Reduzierung des Energieverbrauchs durch mechanische Optimierung

Neben der reinen Zeitersparnis spielt auch die Energieeffizienz eine überragende Rolle im täglichen Betrieb. Hier schließt sich der Kreis zu den drängenden Problemen der hohen Strompreise. Mechanische Komponenten, die Verschleißerscheinungen oder Unwuchten aufweisen, erzeugen eine erhöhte Belastung für das Gesamtsystem. Die verbauten Elektromotoren müssen in der Folge wesentlich mehr Kraft aufwenden, um die Anlage trotz ungleichmäßiger Widerstände in Bewegung zu halten. Eine kontinuierliche und vorausschauende Instandhaltung hält die mechanischen Belastungen konstant niedrig und senkt somit den täglichen Strombedarf der Fertigung spürbar ab.

Schonung wertvoller Ressourcen durch gezielte Verschleißkontrolle

Nicht nur elektrische Energie wird durch eine optimierte Wartungsstrategie gespart, sondern auch wertvolle Ersatzteile und Rohstoffe. Bei ungeplanten Reparaturen müssen oft ganze Baugruppen vorsorglich ausgetauscht werden, obwohl nur einzelne Elemente beschädigt sind. Eine kontinuierliche Überwachung von Materialspannungen, Temperaturen und Erschütterungen verhindert folgenschwere Kettenreaktionen innerhalb der Maschine. Dadurch wird verhindert, dass defekte Einzelteile umliegende Komponenten in Mitleidenschaft ziehen. Der Materialverbrauch für Ersatzbeschaffungen sinkt drastisch, was die Umwelt schont und das Budget spürbar entlastet.

Nachhaltige Verlängerung der Lebensdauer von Industrieanlagen

Die gezielte Vorbeugung mechanischer Schäden verlängert die Gesamtnutzungsdauer von Maschinen im Produktionsumfeld erheblich. Investitionsgüter in der Industrie sind extrem teuer in der Anschaffung und müssen über viele Jahre verlässlich arbeiten. Jeder vorzeitige Austausch einer komplexen Produktionsstraße belastet ein Unternehmen finanziell schwer. Eine lückenlose und systematische Wartungsarchitektur hingegen schützt die wertvollen Metallstrukturen und elektronischen Einheiten vor schleichender Materialermüdung. Betriebe können ihre Anlagen dadurch weitaus länger auf hohem Leistungsniveau nutzen, was die jährlichen Abschreibungen positiv beeinflusst.

Investitionen sichern den Wirtschaftsstandort

Die aktuelle Wirtschaftslage verlangt mutige Schritte in Richtung Automatisierung. Um eine drohende Abwanderung ins Ausland abzuwenden, müssen die Werke am Heimatstandort maximal effizient betrieben werden. Jeder eingesparte Euro bei den Wartungskosten stärkt die finanzielle Basis des Unternehmens. Eine intelligente Instandhaltung ist somit ein existenzieller Baustein für den Erhalt der industriellen Wertschöpfung.

 


Evonik streicht 3.200 Stellen
DWN
Unternehmen
Unternehmen Evonik streicht 3.200 Stellen
22.09.2026

Evonik streicht 3.200 Stellen und will allein in Deutschland 2.150 Jobs abbauen. Der Chemiekonzern setzt zugleich auf Wachstum in Asien und...

Onboarding neuer Mitarbeiter: Darauf kommt es an
DWN
Unternehmen
Unternehmen Onboarding neuer Mitarbeiter: Darauf kommt es an
22.09.2026

Die Vorstellungsgespräche sind geschafft, es wurde sich für einen passenden Bewerber entschieden und dieser hat ebenfalls zugesagt. Damit...

Folge der Zerstörung: Saudis liefern kein Öl mehr nach Europa
DWN
Politik
Politik Folge der Zerstörung: Saudis liefern kein Öl mehr nach Europa
22.09.2026

Saudi Aramco liefert im Oktober kein Öl an europäische Partner. Huthi-Angriffe auf eine wichtige Pipeline haben die Versorgung des...

Quereinstieg wird zum Karrieremodell: Wo Quereinsteiger gefragt sind
DWN
Unternehmen
Unternehmen Quereinstieg wird zum Karrieremodell: Wo Quereinsteiger gefragt sind
22.09.2026

Ein neuer Job, ein anderer Berufsweg, neue Perspektiven: Für immer mehr Menschen in Deutschland ist der Quereinstieg eine attraktive...

EU-Zölle treiben Stahlkunden zurück nach Europa
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft EU-Zölle treiben Stahlkunden zurück nach Europa
22.09.2026

Nachdem die EU die Bedingungen für Stahlimporte verschärft hat, hat sie einen Teil der Kunden zu europäischen Herstellern...

Tesla FSD im Test: Wenn das Auto versteht, was um es herum geschieht
DWN
Unternehmen
Unternehmen Tesla FSD im Test: Wenn das Auto versteht, was um es herum geschieht
22.09.2026

Tesla bringt sein Full-Self-Driving-System nach Europa und zeigt auf einer Testfahrt, wie weit automatisiertes Fahren inzwischen ist. Der...

Mercedes GLC im Test: Elektrisch ist er endlich so, wie er sein muss
DWN
Unternehmen
Unternehmen Mercedes GLC im Test: Elektrisch ist er endlich so, wie er sein muss
21.09.2026

Der elektrische Mercedes GLC 400 4Matic bringt fast 500 PS, viel Komfort, hohe Ladeleistung und einen überraschend moderaten Verbrauch. Im...

US-Marktbericht: KI-Aktien steigen kräftig, während die Ölpreise sinken
DWN
Finanzen
Finanzen US-Marktbericht: KI-Aktien steigen kräftig, während die Ölpreise sinken
21.09.2026

Ein ereignisreicher Handelstag bringt überraschende Bewegungen in die globalen Finanzmärkte.