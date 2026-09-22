Unternehmen

Tesla FSD im Test: Wenn das Auto versteht, was um es herum geschieht

Tesla bringt sein Full-Self-Driving-System nach Europa und zeigt auf einer Testfahrt, wie weit automatisiertes Fahren inzwischen ist. Der Wagen meisterte Ampeln, Kreisverkehre und Spurwechsel erstaunlich ruhig. Doch der Name FSD bleibt heikel: Das Auto fährt selbst, die Verantwortung bleibt beim Menschen.