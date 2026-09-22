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Tesla FSD im Test: Wenn das Auto versteht, was um es herum geschieht

Tesla bringt sein Full-Self-Driving-System nach Europa und zeigt auf einer Testfahrt, wie weit automatisiertes Fahren inzwischen ist. Der Wagen meisterte Ampeln, Kreisverkehre und Spurwechsel erstaunlich ruhig. Doch der Name FSD bleibt heikel: Das Auto fährt selbst, die Verantwortung bleibt beim Menschen.
Autor
Matej Štakul
22.09.2026 05:45
Lesezeit: 8 min
Tesla FSD im Test: Wenn das Auto versteht, was um es herum geschieht
Der mit dem FSD-System ausgestattete Tesla Y beobachtete den Verkehr, wählte die passende Fahrspur aus und setzte die Fahrt auf der vorgegebenen Route fort. Selbst in alltäglichen Situationen, in denen der Mensch mehrere Entscheidungen hintereinander treffen muss, kam kein Gefühl der Unsicherheit auf. (Bild: Matej Štakul)

Im Folgenden:

  • Wie Teslas FSD-System europäische Kreisverkehre und Kreuzungen im Test meistert.
  • Warum die Bezeichnung „Full Self-Driving“ für das Tesla-System weiterhin irreführend ist.
  • Welche psychologischen Risiken das hohe Vertrauen in die automatisierte Fahrfunktion birgt.

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