Politik

Blackrock-Vize: Europa braucht vier Schlüssel gegen die USA-Abhängigkeit

Philipp Hildebrand, Vizechef von Blackrock und früherer Schweizer Notenbankchef, sieht in der KI-Entwicklung eine historische Chance. Der Investitionsboom könnte die langfristige Wachstumsrate der Wirtschaft erstmals deutlich anheben. Doch für Europa reicht Hoffnung auf Technologie nicht aus.Kapitalmärkte.