Wirtschaft

Ruhestand vorbereiten: Warum Männer nach der Karriere in die Krise geraten

34 Jahre lang bestimmte der Terminkalender sein Leben. Dann war Anders Kretzschmar plötzlich Rentner und musste erst lernen, selbst über seine Zeit zu entscheiden. Forschung zeigt, warum gerade Männer den Übergang in den Ruhestand unterschätzen und weshalb soziale Kontakte, neue Interessen und eine frühzeitige Vorbereitung wichtiger sein können als gedacht.
Autor
avtor
Maria Kentorp
21.09.2026 18:03
Lesezeit: 8 min
Ruhestand vorbereiten: Warum Männer nach der Karriere in die Krise geraten
Der Ruhestand verändert mehr als den Terminkalender. Forschung belegt, warum soziale Kontakte, neue Rollen und eine gute Vorbereitung besonders wichtig bleiben. (Bild: Sven Hoppe/dpa) Foto: Sven Hoppe

Im Folgenden:

  • Warum der Ruhestand für Männer besonders häufig zur persönlichen Krise werden kann.
  • Wie ein ehemaliger Topmanager seinen Ruhestand mithilfe eines Coachings vorbereitet hat.
  • Welche Rolle soziale Kontakte für einen gelungenen Übergang in den Ruhestand spielen.

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Maria Kentorp
Maria Kentorp schreibt für Børsen, das dänische Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern. Gelegentlich bringt sie ihre dänische Perspektive auch als Gastautorin in die DWN ein, etwa zu Karriere, Führung und dem Übergang in den Ruhestand.
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