Wirtschaft

Ruhestand vorbereiten: Warum Männer nach der Karriere in die Krise geraten

34 Jahre lang bestimmte der Terminkalender sein Leben. Dann war Anders Kretzschmar plötzlich Rentner und musste erst lernen, selbst über seine Zeit zu entscheiden. Forschung zeigt, warum gerade Männer den Übergang in den Ruhestand unterschätzen und weshalb soziale Kontakte, neue Interessen und eine frühzeitige Vorbereitung wichtiger sein können als gedacht.