Politik

AfD vorn, CDU draußen: Wie es jetzt in Mecklenburg-Vorpommern weitergeht

Ein dramatischer Wahlabend stellt Mecklenburg-Vorpommern politisch neu auf. Während AfD und SPD das Rennen bestimmen, entscheiden ausgerechnet die gescheiterten Kleinparteien über die künftigen Mehrheiten. Manuela Schwesig bleibt voraussichtlich im Amt – doch welchen Preis verlangt die neue Dreierkoalition?