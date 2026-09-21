Finanzen

Investor Michael: Was passiert mit Ihrem Depot, wenn KI uns alle auslöscht?

KI-Unternehmen werden mit Billionen bewertet, während ihre eigenen Forscher vor existenziellen Risiken warnen. Für Anleger klingt das absurd, doch hinter der Weltuntergangsdebatte steckt ein sehr reales Problem: Wenn Politik und Aufsichtsbehörden reagieren, könnten strengere Regeln, höhere Sicherheitskosten und langsamere Entwicklungen die gigantischen Bewertungen der Branche ins Wanken bringen.