Politik

Grönland-Deal mit den USA sorgt für neue Sorgen

Ein neues Abkommen zwischen den USA, Dänemark und Grönland soll jetzt unterzeichnet werden. Während einige Experten darin einen diplomatischen Ausweg sehen, warnen andere vor Trumps eigentlichen Absichten. Denn noch ist unklar, ob die Vereinbarung Grönland schützt oder Washington mehr Kontrolle verschafft.
Autor
avtor
Sara Lindberg
21.09.2026 13:51
Lesezeit: 7 min
Grönland-Deal mit den USA sorgt für neue Sorgen
Grönland: Experten warnen vor Trumps Plan. (Bild: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa) Foto: Mads Claus Rasmussen

Im Folgenden:

  • Warum ein dänischer Sicherheitsexperte vor einer schleichenden Übernahme Grönlands durch die USA warnt.
  • Wie das neue Abkommen den USA ein Vetorecht gegen China und Russland sichert.
  • Weshalb die wirtschaftliche Macht der EU eine vollständige US-Übernahme der Insel verhindern könnte.

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Wenn Sara Lindberg für die DWN schreibt, erweitert sie den Blick um eine Stimme aus der Redaktion von Børsen – dem dänischen Bonnier-Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten.

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