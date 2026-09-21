Politik

Grönland-Deal mit den USA sorgt für neue Sorgen

Ein neues Abkommen zwischen den USA, Dänemark und Grönland soll jetzt unterzeichnet werden. Während einige Experten darin einen diplomatischen Ausweg sehen, warnen andere vor Trumps eigentlichen Absichten. Denn noch ist unklar, ob die Vereinbarung Grönland schützt oder Washington mehr Kontrolle verschafft.