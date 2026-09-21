Wirtschaftsprofessor Luis Garicano: So vermeiden Sie, Ihren Job an KI zu verlieren

„Gibt es eine externe Möglichkeit festzustellen, ob etwas richtig oder falsch ist? Wenn ja, und man eine Maschine darauf trainieren kann, und das ist das Einzige, was man den ganzen Tag lang tut, dann ist der Arbeitsplatz wirklich in Gefahr“, sagt der Ökonom Luis Garicano über das Risiko einer KI-bedingten Massenarbeitslosigkeit. (Bild: ChatGPT)