Finanzen

Neue Euro-Banknoten: Diese Motive stehen zur Wahl – Umfrage endet

Europas Bargeld soll moderner, sicherer und langlebiger werden. In einer großen Online-Umfrage entscheiden Bürger über mögliche Motive der nächsten Euro-Banknoten. Zur Auswahl stehen Kultur und Natur. Doch das Design ist längst nicht die einzige wichtige Neuerung.