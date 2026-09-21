Politik

Wahlsieg für Putin: Kremlpartei sichert sich Zweidrittelmehrheit

Die Kremlpartei Geeintes Russland sichert sich bei der russischen Parlamentswahl offenbar erneut eine Zweidrittelmehrheit. Oppositionelle sprechen von Manipulation, während Kriegsveteranen in die Staatsduma einziehen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
21.09.2026 08:12
Lesezeit: 3 min
Wahlsieg für Putin: Kremlpartei sichert sich Zweidrittelmehrheit
Der russische Präsident Wladimir Putin. (Bild: dpa) Foto: Mikhail Metzel

Im Folgenden:

  • Wie deutlich fällt der Wahlsieg von Putins Kremlpartei aus?
  • Warum bezweifeln Oppositionelle die offiziellen Ergebnisse der Russland-Wahl?
  • Wer zieht künftig als Kriegsveteran in die Staatsduma ein?

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