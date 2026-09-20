Finanzen

Investmentchancen: Korea, Luxus, Wasser – wo jetzt Rendite lockt

Die Börsen stehen nahe ihren Rekorden, doch einige Anleger suchen ihre Chancen ausgerechnet dort, wo es zuletzt besonders wehgetan hat. Koreanische Aktien und Luxuswerte sind massiv eingebrochen, während Wasser zum strategischen Investmentthema wird. Hinter den vermeintlichen Schnäppchen stecken große Chancen – aber mindestens ebenso große Risiken.
Autor
avtor
Jānis Šķupelis
20.09.2026 16:00
Lesezeit: 11 min
Investmentchancen: Korea, Luxus, Wasser – wo jetzt Rendite lockt
Wasser wird weltweit knapper und damit auch für Anleger interessanter. Experten sehen milliardenschweren Investitionsbedarf in Infrastruktur, Versorgung und effizienter Nutzung. (Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa) Foto: Karl-Josef Hildenbrand

Im Folgenden:

  • Warum abgestürzte koreanische Aktien plötzlich wieder interessant für Anleger werden.
  • Welche Investmentchancen Experten nach dem 40-Prozent-Crash in Korea erkennen.
  • Warum Luxusaktien trotz schwacher Nachfrage wieder attraktive Bewertungen erreichen könnten.

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Jānis Šķupelis
Jānis Šķupelis schreibt für Investoru Klubs, das lettische Investmentmedium und Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern. Seine Beiträge beschäftigen sich vor allem mit Aktienmärkten, Rohstoffen, Zentralbanken, Anlegerpsychologie und langfristigen Investmenttrends.
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20.09.2026

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