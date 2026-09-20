Wirtschaft

Arbeiten im Alter: Was Senioren wirklich im Job hält

Ältere Beschäftigte werden auf dem Arbeitsmarkt plötzlich dringend gebraucht. Doch wer Senioren länger im Job halten will, kommt mit Appellen an Pflichtgefühl nicht weit. Eine große Jobindex-Analyse zeigt, was Beschäftigte über 60 tatsächlich überzeugt und welche überraschend einfachen Angebote Arbeitgeber machen können.