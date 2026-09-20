Wirtschaft

Arbeiten im Alter: Was Senioren wirklich im Job hält

Ältere Beschäftigte werden auf dem Arbeitsmarkt plötzlich dringend gebraucht. Doch wer Senioren länger im Job halten will, kommt mit Appellen an Pflichtgefühl nicht weit. Eine große Jobindex-Analyse zeigt, was Beschäftigte über 60 tatsächlich überzeugt und welche überraschend einfachen Angebote Arbeitgeber machen können.
Autor
avtor
Erik Eisenberg
20.09.2026 12:19
Lesezeit: 8 min
Arbeiten im Alter: Was Senioren wirklich im Job hält
Ältere Beschäftigte werden dringend gebraucht. (Bild: dpa) Foto: Jan Woitas

Im Folgenden:

  • Warum immer mehr Senioren freiwillig länger im Beruf bleiben.
  • Welche Arbeitsbedingungen Beschäftigte über 60 besonders zum Weiterarbeiten bewegen.
  • Warum reduzierte Arbeitszeiten für ältere Beschäftigte entscheidend sein können.

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Erik Eisenberg

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Erik Eisenberg ist Autor bei Børsen, dem dänischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern, und schreibt für die DWN einen Gastbeitrag mit dänischer Perspektive auf Wirtschaft, Unternehmen und aktuelle Entwicklungen.

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