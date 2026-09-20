Wirtschaft

Preiskrieg in der Autoindustrie: Warum Rabatte die Zukunft gefährden

Europas Autobauer liefern sich einen Preiskampf ausgerechnet in einer Phase, in der sie Milliarden für ihre technologische Zukunft benötigen. Sinkende Margen treffen längst nicht nur die Gewinne von Volkswagen, BMW, Mercedes oder Porsche. Sie entscheiden zunehmend darüber, wer sich Batterien, Software und neue Modelle überhaupt noch leisten kann.