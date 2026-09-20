Wirtschaft

Preiskrieg in der Autoindustrie: Warum Rabatte die Zukunft gefährden

Europas Autobauer liefern sich einen Preiskampf ausgerechnet in einer Phase, in der sie Milliarden für ihre technologische Zukunft benötigen. Sinkende Margen treffen längst nicht nur die Gewinne von Volkswagen, BMW, Mercedes oder Porsche. Sie entscheiden zunehmend darüber, wer sich Batterien, Software und neue Modelle überhaupt noch leisten kann.
Autor
Matej Štakul
20.09.2026 07:15
Lesezeit: 12 min
Preiskrieg in der Autoindustrie: Warum Rabatte die Zukunft gefährden
Volkswagen erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Umsatz von 321,9 Milliarden Euro und einen operativen Gewinn von 8,9 Milliarden Euro. Für Forschung und Entwicklung wurden 19,4 Milliarden Euro bzw. 6,7 Prozent des Umsatzes der Automobilsparte aufgewendet. (Bild: dpa) Foto: VW

Im Folgenden:

  • Warum der Preiskrieg in der Autoindustrie gefährlicher ist als sinkende Gewinne.
  • Wie niedrige Margen die Milliardeninvestitionen der Autobauer bedrohen.
  • Welche Hersteller besonders wenig finanziellen Spielraum für neue Technologien haben.

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