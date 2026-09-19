Politik

Berlin wählt: Diese Koalitionen sind möglich – und was sonst noch wichtig ist!

Rund 2,5 Millionen Berliner entscheiden am Sonntag über die politische Zukunft ihrer Stadt. Nach einem von Wohnungsnot, Verkehr und Migration geprägten Wahlkampf bleibt offen, welche Dreierkoalition regieren könnte. Das Ergebnis dürfte zudem weit über die Hauptstadt hinaus für erhebliche politische Unruhe sorgen.