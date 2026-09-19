Technologie

Gefälschte IT-Mitarbeiter: Remote-Jobs werden zum Einfallstor für Spione

Sie sehen aus wie ganz normale Bewerber, doch hinter Lebensläufen, Videogesprächen und vermeintlich echten Identitäten können professionelle Betrüger stecken. Mithilfe künstlicher Intelligenz verschaffen sich gefälschte IT-Mitarbeiter Zugang zu sensiblen Unternehmenssystemen, Quellcodes und Daten. Sicherheitsforscher warnen vor Tausenden Fällen und einer Entwicklung, die das Remote-Recruiting grundlegend verändern könnte.