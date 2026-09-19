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Audi-Krise: „In zehn Jahren muss es Volkswagen noch geben“

China holt Europas Autobauer nicht mehr nur ein. In wichtigen Technologiebereichen ist die Konkurrenz bereits vorbeigezogen. Audi-Chef Gernot Döllner warnt deshalb vor einem historischen Umbruch, der Werke und Arbeitsplätze in Deutschland bedroht. Sein Konzern reagiert mit drastischen Maßnahmen und stellt sogar eine der berühmtesten deutschen Markenregeln infrage.