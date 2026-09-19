Unternehmen

Audi-Krise: „In zehn Jahren muss es Volkswagen noch geben“

China holt Europas Autobauer nicht mehr nur ein. In wichtigen Technologiebereichen ist die Konkurrenz bereits vorbeigezogen. Audi-Chef Gernot Döllner warnt deshalb vor einem historischen Umbruch, der Werke und Arbeitsplätze in Deutschland bedroht. Sein Konzern reagiert mit drastischen Maßnahmen und stellt sogar eine der berühmtesten deutschen Markenregeln infrage.
Autor
avtor
Thomas Hvelplund Askjær
19.09.2026 05:50
Lesezeit: 10 min
Audi-Krise: „In zehn Jahren muss es Volkswagen noch geben“
Chinas Autobauer greifen Audi in Europa an. Gernot Döllner warnt vor Deindustrialisierung und erklärt, warum der Konzern nun drastisch reagieren muss in Europa. (Bild: Soeren Stache/dpa) Foto: Soeren Stache

Im Folgenden:

  • Warum Audi-Chef Gernot Döllner vor einem historischen Umbruch der Autoindustrie warnt.
  • Wie chinesische Hersteller die Machtverhältnisse auf dem globalen Automarkt verschieben.
  • Warum Audi in China plötzlich auf seine berühmten vier Ringe verzichtet.

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Thomas Hvelplund Askjær

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Thomas Hvelplund Askjær ist Unternehmensjournalist bei Børsen, dem dänischen Partnerunternehmen der DWN aus dem Bonnier-Konzern. Er berichtet über Unternehmen, Management und wirtschaftliche Entwicklungen mit Schwerpunkt auf Einordnung, Strategie und Hintergründen aus der Wirtschaft.

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