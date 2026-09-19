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Mercedes GLC im Test: Elektrisch ist er endlich so, wie er sein muss

Der elektrische Mercedes GLC 400 4Matic bringt fast 500 PS, viel Komfort, hohe Ladeleistung und einen überraschend moderaten Verbrauch. Im Test überzeugt er weniger mit roher Beschleunigung als mit Ruhe, Reichweite und Langstreckentauglichkeit. Doch am Ende bleibt ein Problem, das selbst ein sehr guter Mercedes nicht wegfedern kann: der Preis.
Autor
Marko Čopi
19.09.2026 11:00
Lesezeit: 9 min
Mercedes GLC im Test: Elektrisch ist er endlich so, wie er sein muss
Wir haben den Mercedes GLC 400 4Matic getestet. Das Fazit: Stark, leise, teuer. (Bild: Marko Čopi)

Im Folgenden:

  • Warum der hohe Preis des neuen Elektro-GLC den Markterfolg gefährden könnte.
  • Weshalb Mercedes im elektrischen GLC ein aufwendiges Zweiganggetriebe verbaut.
  • Wie der Mercedes GLC im Test trotz hoher Leistung überraschend effizient abschneidet.

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