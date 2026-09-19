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Mercedes GLC im Test: Elektrisch ist er endlich so, wie er sein muss

Der elektrische Mercedes GLC 400 4Matic bringt fast 500 PS, viel Komfort, hohe Ladeleistung und einen überraschend moderaten Verbrauch. Im Test überzeugt er weniger mit roher Beschleunigung als mit Ruhe, Reichweite und Langstreckentauglichkeit. Doch am Ende bleibt ein Problem, das selbst ein sehr guter Mercedes nicht wegfedern kann: der Preis.