Politik

Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern: Das müssen Sie unbedingt wissen

Mecklenburg-Vorpommern wählt einen neuen Landtag – und diesmal könnte sich das politische Kräfteverhältnis grundlegend verschieben. Mehr als 1,3 Millionen Menschen entscheiden über Parteien, Kandidaten und mögliche Bündnisse.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
19.09.2026 14:51
Lesezeit: 10 min
Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern: Das müssen Sie unbedingt wissen
SPD und AfD liefern sich in Mecklenburg-Vorpommern ein enges Rennen. (Bild: dpa)

Im Folgenden:

  • Wer darf bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern seine Stimme abgeben?
  • Warum könnte die AfD erstmals stärkste Kraft im Nordosten werden?
  • Was bedeutet die Fünf-Prozent-Hürde für mögliche Koalitionen?

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