Immobilien

Schlafen überm Edeka: Wie das Baurecht Wohnen im Gewerbegebiet blockiert

Obwohl bundesweit 1,4 Millionen Wohnungen fehlen und Millionen Quadratmeter Gewerbefläche leer stehen, verbietet die Baunutzungsverordnung den regulären Wohnungsbau im Gewerbegebiet. Selbst baureife Projekte scheitern, während Kommunen und Handwerk um den Lärmschutz streiten.
Autor
avtor
Carsten Schmidt
20.09.2026 05:49
Lesezeit: 6 min
Schlafen überm Edeka: Wie das Baurecht Wohnen im Gewerbegebiet blockiert
Trotz 1,4 Millionen fehlender Wohnungen blockiert das Baurecht den Wohnungsbau im Gewerbegebiet. Erfahren Sie: Wie Wörthsee und München neue Wege gehen (Foto: dpa). Foto: Soeren Stache

Im Folgenden:

  • Warum baureife Millionen-Projekte trotz Investor an veralteten Paragrafen zerschellen
  • Wie der Streit um den Lärmschutz die Kommunen und das Handwerk spaltet
  • Was das neue „BauGB-Upgrade“ wirklich taugt und wo die Reform versagt
  • Welche teuren Hürden auf Gemeinden und Bauherren in der Praxis zukommen 

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Carsten Schmidt
Carsten Schmidt ist seit Januar 2024 freier Autor für die Deutschen Wirtschafts­nachrichten. Der Finanz- und Wirtschaftsjournalist ist seit über zehn Jahren für verschiedene Wirtschafts- und Finanzmedien aktiv, unter anderem für CAPinside, DASINVESTMENT.com, multiasset.com, das private-banking-magazin.de sowie den Norddeutschen Rundfunk und die Lübecker Nachrichten. Darüber hinaus war er unter anderem für die HypoVereinsbank und verschiedene Kommunikationsagenturen tätig. Seine Schwerpunkte liegen auf Finanzmärkten und Fondsanalysen sowie Mittelstand und Wirtschaftspolitik. Carsten Schmidt ist Diplom-Germanist und Mitgründer des Surf- und Outdoormagazins Waves & Woods (2017).
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