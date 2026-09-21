Wirtschaft

IAB-Studie: Rüstungsindustrie kann Stellenabbau nicht auffangen

Die Rüstungsindustrie wächst, doch als Auffangbecken für Beschäftigte aus kriselnden Industriezweigen taugt sie bislang kaum. Neue Zahlen des IAB zeigen, wie gering die Wechsel ausfallen – während der Stellenabbau in der deutschen Industrie mit hohem Tempo weitergeht.