Wirtschaft

Ifo-Umfrage: Bürokratie ist Standortproblem Nummer eins in Deutschland

Bürokratie gilt für deutsche Unternehmen als größtes Standortproblem und übertrifft Energie- sowie Arbeitskosten deutlich. Eine Ifo-Umfrage zeigt jedoch, dass Betriebe je nach Größe und Branche unterschiedlich stark betroffen sind. Warum wird ausgerechnet wachsender wirtschaftlicher Erfolg schnell zur zusätzlichen Belastung?