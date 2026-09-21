Wirtschaft

Ifo-Umfrage: Bürokratie ist Standortproblem Nummer eins in Deutschland

Bürokratie gilt für deutsche Unternehmen als größtes Standortproblem und übertrifft Energie- sowie Arbeitskosten deutlich. Eine Ifo-Umfrage zeigt jedoch, dass Betriebe je nach Größe und Branche unterschiedlich stark betroffen sind. Warum wird ausgerechnet wachsender wirtschaftlicher Erfolg schnell zur zusätzlichen Belastung?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
21.09.2026 16:47
Lesezeit: 1 min
Ifo-Umfrage: Bürokratie ist Standortproblem Nummer eins in Deutschland
Deutschlands Firmen sehen Bürokratie als größtes Standortproblem. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum führt Bürokratie die Rangliste der Standortprobleme mit großem Abstand an?
  • Welche Unternehmen leiden besonders stark unter Genehmigungen und Dokumentationspflichten?
  • Weshalb trifft Bürokratie große Betriebe stärker als Solo-Selbstständige?

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