Wirtschaft

Nestlé Russland: Kreml übernimmt Kontrolle über deutsche Beteiligungen

Putin greift erneut auf das Vermögen eines westlichen Großkonzerns zu. Diesmal trifft es Nestlé und auch Beteiligungen der Nestlé Deutschland AG. Der Fall zeigt, wie schnell verbliebene Russland-Geschäfte zum politischen und wirtschaftlichen Risiko werden können und warum westliche Unternehmen kaum noch Kontrolle über ihre Investitionen haben.