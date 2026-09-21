US-Marktbericht: KI-Aktien steigen kräftig, während die Ölpreise sinken

Ölpreise geben nach und US-Renditen sinken

Die US-Märkte legten am Montag kräftig zu, da Aktien aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz stiegen und die Ölpreise auf ein 11-Tages-Tief fielen.

Rohöl der Sorte Brent fiel um rund 3 Prozent und notierte kurz nach dem Handelsschluss knapp über 100 US-Dollar pro Barrel. Dies war der vierte tägliche Rückgang des Rohölpreises in Folge, da die Anleger die Möglichkeit eines Durchbruchs bei den Gesprächen im Nahen Osten abwägten.

Trotz weiterer Feindseligkeiten am Wochenende erklärte US-Präsident Donald Trump am Montag gegenüber Fox News, er sei offen für ein Treffen mit dem iranischen Präsidenten Massud Peseschkian, der voraussichtlich diese Woche an der UN-Generalversammlung in New York teilnehmen wird.

Die Renditen von US-Staatsanleihen fielen parallel zu den Ölpreisen, wobei die Rendite der 10-jährigen Anleihen um mehr als zwei Basispunkte nachgab und bei rund 4,972 Prozent notierte.

KI-Optimismus beflügelt den Technologiesektor

Chiphersteller und andere KI-Aktien halfen dem technologielastigen Nasdaq, zum ersten Mal seit dem 2. Juni auf einem Rekordhoch zu schließen. Der erneuerte Optimismus der Anleger stellte sich trotz der Forderungen führender Branchenvertreter in der vergangenen Woche ein, das Tempo der KI-Entwicklung aus Sicherheitsbedenken zu drosseln.

Am Montag äußerten sich US-amerikanische und chinesische Regierungsvertreter positiv über den Stand ihrer Gespräche über künstliche Intelligenz sowie über Handel und Investitionen. Dies signalisierte den beidseitigen Wunsch, die Beziehungen vor dem in dieser Woche stattfindenden Gipfeltreffen zwischen den Staatschefs Donald Trump und Xi Jinping zu stabilisieren.

Kräftige Kursgewinne an den US-Börsen zum Handelsschluss

Der breit gefasste S&P 500 stieg am Montag um 1,49 Prozent und schloss bei 7.764,70 Punkten, während der Nasdaq Composite um 2,26 Prozent auf 27.122,09 Zähler kletterte. Der Dow Jones Industrial Average legte ebenfalls zu und stieg um 0,71 Prozent auf 52.048,83 Punkte.

Halbleiterunternehmen und andere KI-bezogene Werte stützten die Gewinne an der Wall Street. Die Aktien von Advanced Micro Devices stiegen um bis zu 10 Prozent, da die Marktkapitalisierung des Chipherstellers zum ersten Mal 1 Billion US-Dollar erreichte. Intel und Qualcomm legten ebenfalls zu und gewannen 11 bzw. 8 Prozent.

Meta schloss fast 12 Prozent im Plus, da die Social-Media-Plattform ihre stärkste Tagesperformance des Jahres 2026 verzeichnete, unterstützt durch die Einführung ihres persönlichen KI-Assistenten Muse.

Berichte, wonach Paramount Skydance eine Einigung mit Kalifornien und anderen Bundesstaaten erzielt hat, die geklagt hatten, um die geplante Übernahme von Warner Bros Discovery im Wert von 110 Milliarden Euro zu blockieren, ließen die Aktien des Letzteren am Montag um fast 11 Prozent steigen. Die Aktien von Paramount gaben dagegen um 2,94 Prozent nach.

Andernorts notierten kryptobezogene Aktien höher, da Bitcoin zum ersten Mal seit Januar über 85.000 US-Dollar stieg. Die Kryptobörse Coinbase legte um 3,5 Prozent zu, während das Bitcoin-hortende Unternehmen Strategy um 9,5 Prozent stieg.