Wirtschaft

EU-Zölle treiben Stahlkunden zurück nach Europa

Nachdem die EU die Bedingungen für Stahlimporte verschärft hat, hat sie einen Teil der Kunden zu europäischen Herstellern zurückgebracht. Doch deren Atempause könnte nur vorübergehend sein: Die Preise werden steigen, und deshalb könnte der Markt in einigen Jahren wieder zum früheren Gleichgewicht zurückkehren, nur mit teurerem Stahl.