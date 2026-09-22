Wirtschaft

EU-Zölle treiben Stahlkunden zurück nach Europa

Nachdem die EU die Bedingungen für Stahlimporte verschärft hat, hat sie einen Teil der Kunden zu europäischen Herstellern zurückgebracht. Doch deren Atempause könnte nur vorübergehend sein: Die Preise werden steigen, und deshalb könnte der Markt in einigen Jahren wieder zum früheren Gleichgewicht zurückkehren, nur mit teurerem Stahl.
Autor
avtor
Arnas Barisauskas
22.09.2026 06:48
Lesezeit: 8 min
EU-Zölle treiben Stahlkunden zurück nach Europa
Stahl wird wieder teurer: Europas Hersteller gewinnen Zeit. (Bild: dpa) Foto: Jochen Lübke

Im Folgenden:

  • Wie die verschärften EU-Zölle die heimischen Stahlpreise langfristig in die Höhe treiben.
  • Warum Chinas massive Industriesubventionen die europäische Stahlbranche unter Druck setzen.
  • Welche wichtigen Industriemetalle laut Prognosen bis 2035 von drastischen Engpässen bedroht sind.

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avtor1
Arnas Barisauskas

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Arnas Barisauskas ist Journalist bei Verslo žinios, dem litauischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern. Er schreibt für die DWN einen Gastbeitrag mit litauischer Perspektive auf Wirtschaft, Unternehmen und aktuelle Marktentwicklungen.

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