Politik

Folge der Zerstörung: Saudis liefern kein Öl mehr nach Europa

Saudi Aramco liefert im Oktober kein Öl an europäische Partner. Huthi-Angriffe auf eine wichtige Pipeline haben die Versorgung des Königreichs so stark gestört, dass Raffinerien in Europa Ersatz suchen müssen. Polen und Litauen melden bereits alternative Lieferungen, doch diese sind teurer.