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Cartier Tank oder Santos – welche ist zeitloser?

Eine pauschale Antwort gibt es nicht: Design-Kenner sehen in der klar reduzierten Tank das zeitlosere Statement, während die vielseitigere Santos dank austauschbarem Metallarmband und wasserdichtem Gehäuse eher als über Jahrzehnte tragbar gilt – ein Unterschied, der sich beim Vergleich aktueller Tank- und Santos-Angebote auf Chrono24 gut nachvollziehen lässt.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
22.09.2026 09:47
Aktualisiert: 22.09.2026 09:47
Lesezeit: 2 min
Cartier Tank oder Santos – welche ist zeitloser?
Cartier Tank oder Santos: Welche Ikone ist zeitloser? Erfahren Sie alles über die Unterschiede in Design, Geschichte und Alltagstauglichkeit im Vergleich. (Bildquelle: dpa) Foto: Andreas Arnold

Kaum eine andere Marke hat die Geschichte der Armbanduhr so geprägt wie Cartier, und kaum zwei Modelle stehen so oft zur Wahl wie Tank und Santos. Beide gelten als Klassiker, beide haben mehr als hundert Jahre Marktgeschichte hinter sich, und beide werden regelmäßig als „zeitlos" bezeichnet.

Cartier Tank und Santos im Chrono24-Vergleich

Kriterium

Cartier Tank

Cartier Santos

Einordnung

Einführung

1917, ab 1919 im Verkauf

1904, ab 1911 im Verkauf

Santos ist die ältere Konstruktion

Gehäuseform

Rechteckig, mit „Brancards“

Quadratisch, sichtbare Lünettenschrauben

Beide Formen gelten als Design-Meilenstein

Ursprüngliche Inspiration

Silhouette der Renault-Panzer aus dem 1. Weltkrieg

Praktische Fliegeruhr für Alberto Santos-Dumont

Unterschiedliche, aber beide historisch verankerte Entstehungsgeschichten

Typisches Armband

Leder, teils Metall bei der Tank Française

Integriertes Metallarmband, austauschbar

Santos wirkt dadurch sportlicher, Tank eleganter

Einsatzbereich

Eher formell, Business und Abend

Vielseitig, Alltag bis Business

Santos gilt als etwas alltagstauglicher

Zielgruppe

Liebhaber klassisch-reduzierter Dress-Watches

Käufer, die sportlich-elegante Luxusuhren suchen

Geschmacksfrage, keine klare Überlegenheit

Cartier Tank oder Santos – welche ist zeitloser?

Eine eindeutige Antwort gibt es nicht, da „zeitlos“ hier zwei unterschiedliche Dinge meinen kann. Rein von der Formsprache her gilt die Tank vielen Design-Kennern als das reinere Statement: Ihre klaren rechteckigen Linien und die reduzierte Gestaltung haben seit 1917 kaum Veränderungen nötig gehabt und wurden von zahlreichen anderen Uhrenmarken als Vorbild aufgegriffen.

Die Santos wiederum punktet mit Vielseitigkeit. Durch das integrierte Armband, wasserdichte Gehäuse und automatische Werke lässt sie sich heute nahezu uneingeschränkt im Alltag tragen, während die Tank eher ein bewusst gewähltes, formelleres Statement bleibt. Wer „zeitlos“ als „über Jahrzehnte tragbar, ohne aus der Mode zu kommen“ versteht, landet damit eher bei der Santos. Wer darunter „ein unverändertes, längst kanonisches Designobjekt“ versteht, sieht die Tank vorn – ein Unterschied, der sich beim Vergleich aktueller Chrono24-Angebote beider Modelle gut nachvollziehen lässt.

Design und Geschichte im Detail – Tank und Santos auf Chrono24

Cartier Tank: Formvollendung aus dem Ersten Weltkrieg

Die Tank wurde 1917 von Louis Cartier entworfen, inspiriert von der Draufsicht auf die neuen Renault-Panzer an der Westfront. Die charakteristischen parallelen Gehäuseseiten, „Brancards“ genannt, greifen die Kettenoptik dieser Fahrzeuge auf. Mit römischen Ziffern, schwertförmigen Zeigern und einer blauen Cabochon-Krone wurde die Tank zu einem der klarsten Ausdrucksformen des Art-déco-Designs und blieb dabei über die Jahrzehnte auffallend unverändert – entsprechend breit ist auch das Angebot an Tank-Referenzen verschiedener Epochen auf Chrono24.

Cartier Santos: die erste moderne Fliegeruhr auf Chrono24

Die Santos entstand 1904 auf Wunsch des brasilianischen Flugpioniers Alberto Santos-Dumont, der während des Fliegens die Zeit ablesen wollte, ohne die Hände von den Steuerelementen nehmen zu müssen. Das quadratische Gehäuse mit sichtbaren Lünettenschrauben war seinerzeit ein radikaler Bruch mit den runden Taschenuhren der Epoche und gilt bis heute als eine der ersten echten Armbanduhren für Männer.

Cartier Tank und Santos auf Chrono24 vergleichen

Da beide Modelllinien in sehr unterschiedlichen Ausführungen erhältlich sind, von zugänglichen Quarzversionen bis zu hochwertigen Gold- oder Komplikationsmodellen, lohnt sich vor einer Entscheidung ein direkter Vergleich aktueller Angebote. Auf Chrono24 lassen sich Tank- und Santos-Referenzen nach Größe, Material, Werk und Baujahr filtern, sodass Design, Ausstattung und Preisniveau beider Linien nebeneinander betrachtet werden können.

Wer unsicher ist, ob die Tank oder die Santos besser zum eigenen Alltag passt, kann auf diese Weise auch gezielt einzelne Referenzen wie die Tank Must oder die Santos de Cartier Medium miteinander vergleichen, statt sich allein auf Listenpreise oder Kataloginformationen zu verlassen.

Fazit

Tank und Santos verkörpern zwei unterschiedliche Vorstellungen von Zeitlosigkeit: die eine als unverändertes Designobjekt, die andere als vielseitiger Alltagsbegleiter. Beide Linien haben sich über mehr als hundert Jahre am Markt behauptet, was für sich genommen schon ein starkes Argument für ihre jeweilige Langlebigkeit im Design ist. Welche Uhr am Ende „zeitloser“ wirkt, hängt letztlich davon ab, ob eher Understatement oder Vielseitigkeit im Vordergrund stehen soll, und lässt sich am besten anhand konkreter Referenzen und aktueller Angebote auf Chrono24 abwägen.


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