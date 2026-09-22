Wirtschaft

EU und Philippinen einigen sich auf Freihandelsabkommen

Neue Chancen für Maschinen, Arzneimittel und Schweinefleisch: Die Europäische Union und die Philippinen haben sich auf Handelserleichterungen geeinigt. Das ist jetzt der Stand.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
22.09.2026 10:37
Lesezeit: 1 min
EU und Philippinen einigen sich auf Freihandelsabkommen
Philippinischer Koboldmaki in einer Palme: Um diese Tiere wird es bei dem EU-Handelsabkommen mit den Philippinen nicht gehen. (Bild: iStock / Anna Sadovskaia) Foto: Anna Sadovskaia

Im Folgenden:

  • Welche Chancen das Abkommen europäischen Unternehmen auf den Philippinen eröffnet.
  • Warum Maschinen, Arzneimittel und medizinische Geräte profitieren könnten.
  • Welche Zölle künftig auf mehr als 97 Prozent der Waren entfallen könnten.

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