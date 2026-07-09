Moderna will gegen Krebs impfen

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Marcel Zatoński arbeitet seit Frühjahr 2011 bei „Puls Biznesu“. Von Beginn an schrieb er über Lebensmittelketten und Lebensmittelhersteller, später mehrere Jahre lang auch über den Mobilfunkmarkt; zudem beschäftigte er sich unter anderem mit dem Telekommunikations- und Postmarkt. Am liebsten schreibt er über Unternehmen am Rand der Insolvenz, unabhängig von der Branche. Nach Feierabend tauscht er Unternehmensbilanzen gegen die Bilanzen von NBA-Teams und andere Geschichten, liest Sachbücher und diskutiert mit großer Freude darüber, warum Gangster-Rap allen anderen Musikgenres überlegen ist.