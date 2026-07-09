Wirtschaft

Künstliche Intelligenz in der Autoindustrie: Warum Ford wieder Menschen braucht

Ford wollte mit künstlicher Intelligenz Qualität sichern, Kosten senken und die Produktion effizienter machen. Doch ausgerechnet dort, wo Erfahrung zählt, versagten die Systeme: Fehler blieben unentdeckt, Rückrufe häuften sich, entlassene Ingenieure mussten zurückkehren. Der Fall zeigt, warum KI in der Autoindustrie ein mächtiges Werkzeug sein kann, aber keine Verantwortung trägt.