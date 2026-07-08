Rohstoffe für Russland? Irlands Regierung weicht Verstaatlichung aus

Donal MacNamee ist Reporter beim Business Post, dem irischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern. Die enge redaktionelle Zusammenarbeit zwischen Business Post und DWN erweitert den Blick auf europäische Wirtschafts- und Finanzthemen, über die MacNamee unter anderem in den Bereichen Banken, Unternehmen und Kapitalmärkte berichtet.