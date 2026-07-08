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Rohstoffe für Russland? Irlands Regierung weicht Verstaatlichung aus

Das irische Alumina-Werk Aughinish steht wegen russischer Eigentümerstrukturen und Exporten nach Russland unter Druck. Trotz Sorgen über mögliche Verbindungen zur Rüstungsindustrie will Minister Peter Burke derzeit keine Verstaatlichung prüfen.
Autor
avtor
Donal MacNamee
08.07.2026 16:03
Lesezeit: 7 min
Rohstoffe für Russland? Irlands Regierung weicht Verstaatlichung aus
Selenskyj forderte die irische Regierung auf, die Lieferung von Rohstoffen aus Irland nach Russland zu stoppen. (Foto: dpa) Foto: Malin Wunderlich

Im Folgenden:

  • Warum Irlands Regierung eine Verstaatlichung des umstrittenen Aluminiumoxid-Werks derzeit ablehnt.
  • Wie schwedische Behörden die anhaltende Kontrolle eines russischen Oligarchen über den Mutterkonzern begründen.
  • Welche Rolle die Exporte des irischen Werks in den russischen Militärsektor spielen könnten.

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Donal MacNamee
***

Donal MacNamee ist Reporter beim Business Post, dem irischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern. Die enge redaktionelle Zusammenarbeit zwischen Business Post und DWN erweitert den Blick auf europäische Wirtschafts- und Finanzthemen, über die MacNamee unter anderem in den Bereichen Banken, Unternehmen und Kapitalmärkte berichtet.

 
 
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